Uno de los cabecillas de la huelga de médicos y pediatras de Atención Primaria convocada en Madrid contra la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, desvela en un mensaje interno al que ha tenido acceso OKDIARIO el carácter eminentemente político y electoralista que tiene realmente esta protesta. «Ceder no es una opción y ellos saben que no pueden iniciar una campaña electoral con el principal problema de los madrileños reflejado en nuestras movilizaciones. No les interesa», reza el texto escrito por el médico de familia y miembro del sindicato Amyts, convocante de la huelga, Paulino Cubero, poniendo de manifiesto lo que ya adelantó otra de sus compañeras en un audio desvelado por este periódico.

«No daremos tregua hasta finales de abril con una huelga indefinida de un día a la semana», decía en la nota de voz esta huelguista, poniendo palabras a la estrategia marcada por Ángela Hernández, secretaria general del sindicato.

En el marco de estos paros -que más de 70 días después de su arranque el pasado mes de noviembre ya apenas secundan algo más de una treintena de profesionales al día de los más de 1.600 que están llamados a seguirlas- se ha iniciado también una recogida de firmas «para salvar la Atención Primaria en Madrid».

«Ya son más de 160.000 las recogidas en los centros de salud gracias a vosotros. Pero seguimos necesitando más y las tendremos», señala en el citado mensaje interno Cubero, quien insiste en que «la huelga también sigue».

«La Consejería no ha convocado al Comité de Huelga y ya son 20 días sin respuesta ni reuniones. Ya han firmado acuerdos en Aragón, Valencia, Andalucía, Extremadura, Asturias, … y sus condiciones ya eran mejores que las nuestras», agrega, antes de instar a sus colegas a «seguir recogiendo firmas» y, sobre todo, a «mantener la huelga».

En este punto, añade a la desesperada, que hay que mantener la huelga «aunque sólo sea un día para ir a la manifestación», en referencia a la protesta convocada el próximo día 12 de febrero.

«Animaros a exigir que esas agendas que han anunciado sean una realidad útil de verdad y no una pantalla. A conseguir entre todos que la Atención Primaria de Madrid vuelva a ser nuestro orgullo y el de nuestros pacientes», concluye el médico.

Mientras tanto, la Consejería de Sanidad y el Comité de Huelga volverán a reunirse este miércoles después de 20 días sin contacto en la que será el noveno encuentro entre ambas partes para tratar de llegar a un acuerdo, aunque, de acuerdo con el departamento que dirige Enrique Ruiz Escudero y tal y como se desprende de las palabras de Cubero en el mensaje interno desvelado por este periódico, no parece que realmente sea intención de Amyts sellar ese acuerdo.

Un encuentro que coincidirá con la concentración convocada por los médicos y pediatras de Atención Primaria huelguistas en el centro de la capital. En concreto, bajo el lema «Por una atención Primaria de calidad. Es el momento, ahora o nunca», la manifestación partirá a las diez y media de la mañana desde la sede de la Dirección General de Recursos Humanos hasta la sede del Gobierno regional, en la Real Casa de Correos.