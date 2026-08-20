Ni Salamanca ni Chamberí: la OCU señala los barrios de Madrid donde más rentable es comprar un piso

Salamanca y Chamberí siempre son mencionados cuando se habla de ubicar algunas de las viviendas más caras de Madrid, pero eso no significa que sean los mejores lugares para comprar con la intención de alquilar, dado que se debe pensar en cuánto se tiene que pagar por el piso y cuánto se puede recuperar después a través de ese alquiler. De este modo, cuando se hace esa cuenta, aparecen otros barrios que en realidad, son mucho más asequibles que aquellos que se encuentran en zonas más exclusivas tal y como precisamente, ha señalado la OCU.

La Organización de Consumidores y Usuarios (OCU) cuenta con un informe sobre la inversión inmobiliaria actualmente y en este explica como la atención de los compradores se estaría desplazando a barrios alejados de las zonas tradicionalmente más caras. Los primeros puestos se concentran principalmente en el sur y en áreas donde todavía es posible comprar por cantidades bastante inferiores a las que se manejan en el centro de Madrid. Y en concreto, el barrio que ocupa la primera posición es Orcasitas, en Usera, con una rentabilidad estimada del 5,5%, seguido luego de San Diego, Los Cármenes,Lucero y Entrevías. El resultado así que cobrar un alquiler elevado no garantiza una buena rentabilidad si antes ha sido necesario desembolsar una cantidad muy alta para comprar la vivienda.

La OCU señala los barrios de Madrid donde más rentable es comprar un piso

La actualización publicada por la OCU en julio de 2026 sitúa nuevamente a Orcasitas como la zona madrileña que ofrece una mayor rentabilidad para este tipo de inversión. La organización calcula un rendimiento del 5,5%, superior al obtenido en el resto de los 117 barrios de Madrid incluidos en su análisis. Para realizar sus cálculos, la OCU utiliza una vivienda de referencia. En Orcasitas, el precio de compra se sitúa en torno a los 268.000 euros, mientras que el alquiler mensual estimado alcanza los 1.787 euros. Pero no basta con multiplicar esa renta por doce y compararla directamente con lo que costó el piso sino que en la estimación entran también los gastos y riesgos asociados a la inversión. Hay que pensar que una vivienda puede pasar algún tiempo sin inquilino, necesitar reparaciones o generar otros costes para el propietario. Una vez considerados estos factores, Orcasitas se mantiene en ese 5,5%. Aunque es el mejor resultado de Madrid, continúa por debajo del 7,5% que la OCU toma como referencia para considerar recomendable una inversión inmobiliaria de estas características.

San Diego, Los Cármenes y Lucero, entre los primeros puestos

El predominio de barrios alejados de las zonas más caras no termina en Orcasitas. El segundo puesto corresponde a San Diego, en Puente de Vallecas, con una rentabilidad del 4,7%. Muy cerca aparece Los Cármenes, perteneciente al distrito de Latina, donde el rendimiento calculado alcanza el 4,6%. Lucero registra un 4,5% y Entrevías un 4,3%, completando los cinco barrios que encabezan la clasificación. Todos ellos comparten el hecho de ser lugares alejados de las zonas que habitualmente se relacionan con los precios inmobiliarios más elevados de la capital, pero precisamente el coste de adquisición ayuda a explicar su posición, ya que para un propietario que compra con intención de alquilar, no importa sólo lo que puede pedir de alquiler, sino también, esa inversión inicial que ha tenido que hacer para comprar la vivienda.

Por qué Salamanca o Chamberí no ofrecen la mayor rentabilidad

Una vivienda situada en un barrio exclusivo puede alcanzar una renta mensual considerable, pero aquí el problema aparece al colocar al otro lado de la balanza el precio que se paga por comprarla. Si el desembolso inicial aumenta mucho más que los ingresos que posteriormente pueden obtenerse mediante el alquiler, el rendimiento disminuye. Esto explica que algunos de los barrios más conocidos de Salamanca, Chamberí y otras áreas caras de Madrid no lideren el estudio. Su atractivo residencial y su elevada demanda es más que evidente, aunque no hace que sean automáticamente los lugares más rentables para quien pretende comprar un piso y obtener ingresos mediante su alquiler.

Además, la subida del precio de la vivienda durante los últimos años ha acentuado esta diferencia así que para quien compra pensando en alquilar, cada incremento del precio de adquisición obliga a obtener mayores ingresos posteriormente para que las cuentas resulten atractivas.

El análisis deja claro entonces qué barrios serían más rentables para comprar una vivienda, hacer reforma (o no) y ponerla de alquiler, pero también deja otro dato relevante al observar Madrid en conjunto ya que como mencionamos, ninguno de los 117 barrios estudiados alcanza actualmente el 7,5% de rentabilidad utilizado por la OCU como referencia. Ni siquiera Orcasitas, que ocupa la primera posición, llega a ese porcentaje ya que en realidad, el posible inversor debe mirar más allá de la renta mensual. El estado del piso, las reformas que pueda necesitar, los gastos de comunidad, los impuestos o los periodos en los que permanezca vacío pueden modificar el resultado. También cuentan la demanda de alquiler de la zona, sus comunicaciones y los cambios que pueda experimentar el barrio en los próximos años.