Invertir en vivienda en Madrid ya no es tan rentable: estos son los barrios donde todavía es posible obtener más beneficios

Invertir en vivienda en Madrid ya no es lo que era. El fuerte encarecimiento del precio de compra ha ido reduciendo poco a poco la rentabilidad que pueden obtener los propietarios, hasta el punto de que ya apenas quedan barrios donde el rendimiento supere el 5%. Según los últimos datos de la OCU, sólo Orcasitas alcanza ese nivel, lo que refleja hasta qué punto se ha estrechado el margen. De este modo, y en un mercado en máximos históricos, elegir bien la zona ya no es una opción sino que se convierte es la única forma de que la inversión tenga sentido.

A pesar de toda la problemática existente con el tema de la vivienda, Madrid sigue siendo un imán para quienes buscan comprar para alquilar. La demanda no afloja, la población sigue creciendo y encontrar piso en alquiler continúa siendo complicado en muchos distritos. En teoría, el escenario parece perfecto, pero lo cierto es que la realidad es otra. El problema no está en el alquiler, sino en el precio de compra, dado que cada vez cuesta más entrar en el mercado, y eso cambia completamente las cuentas. Ahí es donde empiezan las dudas, porque ya no basta con comprar y alquilar sino que ahora hay que afinar mucho más y asumir que el margen de error es mínimo.

Invertir en vivienda en Madrid ya no es tan rentable

Los números lo dejan claro. Según el informe que ha realizado la OCU, en el último año, el precio de la vivienda ha subido un 15,9%. El alquiler también ha aumentado, sí, pero menos: un 11,8%y es una diferencia que se convierte en algo clave, ya que actualmente el inversor paga bastante más por la vivienda, pero no puede subir el alquiler al mismo ritmo. Esto provoca un resultado que es evidente ya que el rendimiento baja.

Si se mira a medio plazo, la tendencia es aún más clara. Según explica la OCU, en cinco años, el precio de compra ha subido un 70,5%. En diez, más del 115% y aunque los alquileres también han crecido, lo cierto es que sorprende ver que no lo suficiente como para compensar esa subida. Por eso cada vez cuesta más encontrar oportunidades que realmente salgan a cuenta o que podamos decir que son rentables, ya que lo que antes era una inversión relativamente segura, ahora exige hacer números con mucho más detalle.

Orcasitas, la excepción en un mercado cada vez más exigente

En este contexto, hay un dato que llama especialmente la atención. Según la OCU, Orcasitas es el único barrio de Madrid que supera el 5% de rentabilidad anual y no es casualidad ya que este tipo de zonas suelen tener precios de compra más bajos, lo que permite que el alquiler ofrezca un mayor rendimiento proporcional y aunque para quienes buscan alquiler puede que no sea la primera opción, al hacer números y viendo como está la (poca) oferta de pisos en Madrid parece que sí puede hacer que alguien se lo piense dos veces y acabe invirtiendo en esa zona.

Aun así, tampoco conviene idealizarlo. Ese 5% es prácticamente el techo actual en Madrid. Muy lejos de otras épocas en las que la rentabilidad era más fácil de conseguir. Además, incluso dentro de barrios como este, el margen puede variar mucho en función del estado de la vivienda, la ubicación exacta o el precio final de compra.

Los inversores cambian de estrategia y miran a la periferia

El cambio de tendencia es evidente. Hace años, invertir en zonas céntricas o consolidadas era una apuesta segura. Hoy ya no tanto ya que los precios en esos barrios están tan altos que el alquiler no logra compensar la inversión inicial. Se alquila bien, sí, pero el margen es cada vez más ajustado.

Por eso muchos inversores están girando hacia barrios periféricos o menos tensionados. No porque sean más atractivos en sí, sino porque permiten entrar con menos dinero y mantener un rendimiento más equilibrado. Es un cambio silencioso, pero importante. Y explica por qué cada vez se habla más de zonas que antes apenas aparecían en los análisis del mercado inmobiliario.

Ya no vale comprar en cualquier sitio

En definitiva, invertir en vivienda en Madrid sigue siendo posible, pero ya no es automático, ahora hay que comparar, negociar y elegir con mucha más precisión. El barrio, el precio de compra y el tipo de alquiler pesan más que nunca. Además, el mercado está en máximos históricos. En marzo de 2026, el precio medio ya alcanzaba los 5.446 euros por metro cuadrado, una cifra que deja poco margen para errores.

Esto obliga a los pequeños inversores a replantear sus estrategias. Algunos optan por esperar, otros buscan oportunidades fuera de la capital y otros se centran en operaciones muy concretas donde todavía hay margen. Madrid sigue ofreciendo oportunidades, pero ya no están a simple vista sino que hay que buscarlas. Y, sobre todo, saber muy bien dónde mirar.