La líder de Más Madrid, Mónica García, se esfuerza en mostrarse como una madrileña del pueblo llano, ajena a las élites «ricas» de la región a las que, opina, la presidenta Isabel Díaz Ayuso protege del pago de impuestos. Sin embargo, la realidad es tozuda y lo cierto es que García tiene en el banco cinco veces más dinero que la dirigente popular.

Así se desprende de la declaración de bienes patrimoniales de ambas a la Asamblea de Madrid, donde consta que Mónica García tiene un total de 117.580 euros en sus cuentas corrientes, de las cuales una es propia y otras dos son compartidas.

Mientras tanto, la presidenta madrileña tiene, de acuerdo con su declaración a la Cámara regional, un total de 24.922,05 euros en sus cuentas corrientes, además de un plan de pensiones con 3.271,91 euros. Es decir, que la comunista del partido de Iñigo Errejón tiene casi cinco veces más dinero que Ayuso.

Por otra parte, la líder de la oposición en la Cámara regional tras superar en votos al PSOE en las elecciones del 4M tiene dos viviendas en nuda propiedad desde el año 2006, una en el distrito de Retiro, uno de los más ricos de la capital, y otra en el municipio de Cercedilla, que rondan 1,5 millones de euros; tiene también una furgoneta Renault Traffic del año 2009, tal y como consta en la mentada declaración de bienes.

La política ‘errejonista’ es además propietaria, junto con sus dos hermanos, de un solar de 1.210,5 metros cuadrados también en Cercedilla, pero que no hizo constar en su declaración de bienes a la Asamblea de Madrid, tal y como pudo comprobar este periódico en el Registro de la Propiedad de San Lorenzo de El Escorial.

Mientras tanto, Díaz Ayuso ha declarado que tiene una vivienda, también en nuda propiedad, desde 2011 y un coche modelo Golf GTI de 2012. Asimismo, la presidenta madrileña es titular al 50% de una sociedad limitada que está valorada según capital social en 1.502,53 euros.

Con su abultada lista de bienes, Mónica García se suma a la también generosa lista de comunistas ricos de España, cuyos rostros más visibles representan el ex líder de Podemos, Pablo Iglesias, y la ministra de Igualdad, Irene Montero, con su casoplón en Galapagar valorado en 800.000 euros según el catastro.

La líder de Más Madrid se grabó la semana pasada un vídeo en la parada de Metro de Lavapiés, una zona alejada tanto de su domicilio como de sus lugares habituales de trabajo, por el que el portavoz del PP en la Asamblea de Madrid, Alfonso Serrano, le ha acusado de «postureo».

«Yo también voy en metro y no me grabo para enseñarlo», ha manifestado el popular este martes. En ese mismo vídeo, García acusaba a Ayuso de robarle a los madrileños 6.000 horas de su tiempo por supuestos retrasos en el metro y proclamaba: «Los madrileños no tenemos que pagar con tiempo lo que los ricos no quieren pagar con impuestos».

Unos «ricos» entre lo que Mónica García, a pesar de su patrimonio, de tener dos sueldos, uno como diputada y portavoz de Más Madrid en la Asamblea y otro como médico del Hospital 12 de Octubre, y de vivir en uno de los mejores barrios de Madrid, no se incluye.