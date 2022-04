La líder de Más Madrid, Mónica García, ha hecho un vídeo en el Metro de Madrid para denunciar que la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, «roba tiempo» a los madrileños por las esperas entre tren y tren. Sin embargo, el video-protesta le ha salido regular a la política ‘errejonista’ porque durante buena parte del mismo se le ha colado un cartel donde se lee que el tiempo de espera para el próximo tren es de apenas dos minutos.

Un detalle que, al parecer, le pasó inadvertido tanto a García como a su equipo pero que rápidamente han sacado a relucir muchos de los que lo han visto, quienes no han dudado en sacarle los colores en las redes sociales.

La intención de la portavoz de Más Madrid era culpabilizar a Ayuso de supuestos retrasos en el metro por la reducción de trenes del 10% que ha dictaminado el Consorcio Regional de Transportes por la caída de la demanda de pasajeros un 20% respecto a antes de la pandemia. Una reducción que, según han afirmado fuentes de la Consejería de Transportes de la Comunidad de Madrid a OKDIARIO, no va a mermar la calidad del servicio y va a ser «imperceptible» para los usuarios.

No obstante, Mónica García no ha dudado en utilizar esta circunstancia para arremeter contra la presidenta y acusarla de «robar» a los madrileños «6.000 horas de su tiempo». «Los madrileños no queremos pagar con tiempo lo que los ricos no quieren pagar con impuestos», agrega la política, que se autoexcluye del grupo de «los ricos» a pesar de residir en uno de los distritos más caros de la capital.

De hecho, esta circunstancia también ha salpicado el vídeo de Mónica García en el que aparece en la estación de Metro de Lavapies, una parada que no está precisamente cerca de su casa, ubicada en el Retiro, ni de sus lugares de trabajo, la Asamblea de Madrid y la sede de Más Madrid.

¿Se trasladó hasta Lavapies únicamente para grabarse ese vídeo en una parada de Metro de un barrio más obrero que el suyo? Eso es lo que sospechan muchos en las redes sociales.

Acuérdese de bajarse en Retiro que es donde tiene su magnífico y lujoso piso en el barrio más caro de Madrid, no se vaya a pasar de estación. — Daniel Lacalle (@dlacalle) April 29, 2022