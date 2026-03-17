Los mejores bares para ir a tomar una cerveza en Madrid por el Día de San Patricio 2026

¡La Semana de Irlanda regresa a Madrid! Desde el 10 de marzo, se han llevado a cabo multitud de celebraciones con motivo del Día de San Patricio, la festividad dedicada al patrón de Irlanda. Aunque su origen es religioso (conmemora la muerte de San Patricio en el siglo V), con el tiempo se ha convertido en una gran celebración que mezcla música, gastronomía y tradición.

Madrid tiene varios pubs y espacios donde la celebración del Día de San Patricio se vive con un ambiente muy similar al de Irlanda: música celta en directo, gastronomía tradicional y un amplio carta de cervezas. Si hay un símbolo universal de esta fiesta es el color verde; la leyenda dice que San Patricio utilizó el trébol para explicar la Santísima Trinidad, convirtiendo esta planta en uno de los emblemas más reconocibles del país.

The Irish Temple Moratalaz para celebrar el Día de San Patricio

«The Irish Temple es un restaurante irlandés en Madrid, famoso por su ambiente acogedor y servicio excepcional, ofreciendo las mejores hamburguesas y cervezas artesanales de la ciudad. Nuestras hamburguesas, elaboradas con ingredientes frescos, combinan sabores auténticos de Irlanda con un toque moderno. Con más de 120 tipos de cervezas, ofrecemos una variedad que no encontrarás en ningún otro lugar».

La carta incluye cervezas para distintos gustos y estilos. Entre las lagers rubias se encuentran opciones con cuerpo y aromas frutales, mientras que las tostadas presentan sabores más intensos y equilibrados. Las cervezas de trigo y las ales de abadía destacan por su complejidad y notas afrutadas. Las IPAs y Pale Ales ofrecen amargor intenso con matices frutales, y los estilos Porter y Stout se caracterizan por su espuma cremosa y sabor profundo. También se ofrecen alternativas sin alcohol y sin gluten, así como sidras de manzana con diferentes aromas y mezclas de frutas, para quienes buscan opciones más ligeras o libres de gluten.

Carta

La sección de entrantes incluye una variedad de opciones para compartir o disfrutar individualmente. Se ofrecen fingers de pollo con rebozado crujiente y salsas ranchera y barbacoa, palitos de mozzarella vegetarianos con salsas Thai sweet chilli y mango habanero, así como combos que combinan alitas, aros de cebolla, palitos de mozzarella y fingers acompañados de patatas fritas y salsas. Entre las opciones más contundentes destacan las Patatas Irish, Pulled Fries y Smoked Fries, con lomo, pollo, queso cheddar, bacon y salsas especiales. También hay nachos Tex-Mex y quesadillas con pollo, cuatro quesos y guacamole, así como croquetas de jamón ibérico o queso de cabra.

Las ensaladas incluyen la clásica César, la Frida con pollo y queso de cabra, y la Ranch con beicon, pollo y salsas variadas. La oferta de hamburguesas abarca desde opciones clásicas como Munich hasta premium como Queen Angus, Riotinto o Truffle, con combinaciones de quesos, pulled pork, beicon, salsas y pan brioche artesano. Los sándwiches incluyen Pulled Mac con macarrones y pulled pork, Sándwich Irish y Chick N’Smoke con pollo, queso y bacon, mientras que los perritos se presentan en versiones como CBO, Hertha y Jalisco, con salchichas Bratwurst, quesos, beicon, guacamole y salsas especiales.

The Clover House

«The Clover House, un pedazo de Irlanda que lleva animando la vida del este de Madrid desde 2007. Manteniendo lo mejor de todos estos años, como una terraza que ampliamos para que puedas disfrutarla tanto en invierno como en verano, emisiones deportivas y el auténtico ambiente de un pub irlandés con una carta variada de cervezas, cócteles y nuestra actualizada carta de comida».

La selección de cervezas incluye opciones de barril y botella para todos los gustos. Entre las de barril destacan Heineken, ligera y refrescante; Murphys Red, suave y afrutada; Paulaner, de trigo y sin filtrar; Guinness, con notas de malta y café; Lagunitas IPA, aromática y amarga; y Radler, con un sabor equilibrado entre amargo y dulce. Las cervezas en botella incluyen Mahou 5 estrellas, con aroma afrutado; Alhambra Rva, fresca y ligera; Águila sin filtrar, con levadura natural; Ladrón de manzanas, sidra elaborada con varias manzanas; Budweiser y Corona, ligeras y refrescantes; además de opciones sin alcohol como Heineken 0,0, Amstel 0,0 tostada y Mahou sin gluten, apta para celíacos.

Carta

Para compartir, la carta ofrece alitas de pollo bañadas en salsa Buffalo con queso azul y apio, patatas fritas con chili y mezcla de quesos fundidos, quesadillas de pollo con chipotle, guacamole y cheddar, huevos estrellados con patatas y jamón, tequeños rellenos de gouda, croquetas de jamón caseras y totopos de maíz con salsas variadas.

También incluye ensalada César con pollo crujiente y bacon. Las tostas se sirven en pan de hogaza con opciones como salmón ahumado, queso de cabra, solomillo al oporto o sobrasada. Los hot dogs presentan combinaciones como salchicha alemana, cochinita pibil o panceta adobada. Las burgers se elaboran con vaca madurada y se completan con quesos, bacon, salsas caseras y toppings como trufa o guacamole.

¿Te animas a disfrutar del Día de San Patricio como un auténtico irlandés en alguno de estos pubs de Madrid?