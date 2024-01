Manifestantes del PSOE contra el PP en Boadilla: «La amnistía me la suda»

El PSOE ha convocado este jueves una manifestación en el municipio madrileño de Boadilla del Monte para protestar contra el ex presidente Mariano Rajoy y contra el Partido Popular a la que han asistido unas decenas de personas. Los manifestantes han desplegado una pancarta donde se leía «Boadilla del Monte, epicentro de la Gürtel. ¿Quién es M. Rajoy?» y han expresado su indiferencia hacia la Ley de Amnistía. «Me la suda», ha dicho un hombre.

Esta manifestación, convocada por el PSOE de Boadilla del Monte, ha tenido lugar a escasos metros de la Biblioteca Pública Princesa Doña Leonor donde se estaban celebrando unas jornadas para debatir la ley de Amnistía a las que estaba invitado el ex presidente del Gobierno. Allí los simpatizantes socialistas han gritado todo tipo de cánticos contra el que fuera líder de los populares y al ser preguntados por este medio sobre la Ley de Amnistía han respondido molestos que esa pregunta no era pertinente, aunque algunos han decidido dar su opinión. «La amnistía me la suda. Peor que la amnistía hubiese sido que gobernase la extrema derecha», ha dicho un hombre. «Todo lo que apruebe el parlamento español bienvenido sea», ha expresado otro.

Ahora bien, algunos asistentes a estas jornadas legales, donde se estaban debatiendo las consecuencias de una ley que amnistiase a los golpistas catalanes, han reaccionado a esta manifestación socialista en Boadilla con todo tipo de improperios. «¡Traidores! ¡Idos a trabajar!», ha gritado una señora que vestía una camiseta con el lema «Amnistía No». Inclusive unos jóvenes que en esos momentos se encontraban estudiando en un ala de la biblioteca municipal salieron del edificio a enfrentarse con ellos para que bajasen la voz.

Por su parte, el secretario general del Partido Popular de la Comunidad de Madrid, Alfonso Serrano, ha valorado la manifestación socialista en Boadilla como algo «lamentable» e «inaudito». «Tenemos a un Partido Socialista que se manifiesta en contra de la iniciativa de un ayuntamiento de hacer una conferencia política, es algo totalmente inaudito y que de alguna manera demuestra la deriva que tiene el partido socialista en estos momentos», ha denunciado.

Conferencias sobre la amnistía

Las jornadas legales sobre la ley de Amnistía organizadas por el Ayuntamiento de Boadilla del Monte y el periódico Confilegal comenzaron el pasado 11 de enero y hasta ahora han contado con primeras espadas en el ámbito jurídico. Durante la primera sesión se dieron cita Eugenio Ribón, decano del Colegio de la Abogacía de Madrid, Alejandro Abascal, magistrado de la Sala de lo Penal de la Audiencia Nacional, y Segismundo Álvarez, presidente de la Fundación Hay Derecho y notario.

Este jueves 18 de enero se ha celebrado la segunda sesión de las jornadas con la presencia de Mariano Rajoy y de Alfonso Serrano, secretario general del Partido Popular en la Comunidad de Madrid. El título de esta jornada, «Perspectivas sobre el proyecto de ley de amnistía: ¿Hacia dónde nos puede llevar?», expresa el objetivo de valorar las consecuencias de esta norma.

Ley de Amnistía

La Ley de Amnistía sigue en curso y se debatirá el 30 de enero durante el próximo pleno en el Congreso de los Diputados. Esta nueva norma, que pretende aprobar el PSOE con los apoyos de los partidos independentistas, ha sido analizada por los letrados de la Comisión de Justicia de la cámara baja que han dicho que esta ley necesitaría una reforma de la Constitución para su aprobación definitiva. Así lo defienden en un nuevo informe previo al debate de esta norma y las enmiendas presentadas a la misma.

El informe de los letrados de la Comisión de Justicia señala que la proposición de ley del PSOE no puede ampararse en la Ley de Amnistía que se aprobó en 1977, por lo que abogan por una reforma de Carta Magna. «La afirmación de que la amnistía previa a la Constitución formara parte del pacto constitucional originario genera dudas de que pueda constituir la premisa a partir de la cual se pueda deducir que la amnistía como figura jurídica esté permitida por la Constitución, abierta al ámbito de decisión del legislador», recalca.

Los letrados consideran que la inconstitucionalidad de la norma es «palmaria y evidente». «La naturaleza principalmente política de este debate no excluye la perspectiva técnico-jurídica, incluido el examen de su eventual inconstitucionalidad, aun excluyendo que esta sea palmaria y evidente, siempre bajo la consideración fundamental de que ha de ser en su caso el Tribunal Constitucional el que se pronuncie sobre la ley aprobada por las Cortes Generales», señalan en su informe.

Estos servicios jurídico de la Cámara Baja recuerdan que la amnistía no está contemplada dentro de las competencias de las Cortes Generales, es decir, del Congreso y del Senado, ni atribuida a las mismas instituciones por ningún otro artículo de la Constitución. Además, subrayan que la Carta Magna «desautoriza expresamente los indultos generales». Así lo asegura el informe adelantado por La Vanguardia y al que ha tenido acceso OKDIARIO.