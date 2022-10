El madrileño Pablo Iglesias, reprobado por el Ayuntamiento de su ciudad por injuriar a la Policía

El Ayuntamiento de Madrid ha reprobado este martes a Pablo Iglesias por sus declaraciones en contra de la Policía Municipal. PP, Cs y Vox han posibilitado la aprobación de la moción frente al ‘no’ de Más Madrid, PSOE y Recupera Madrid (el grupo mixto). De esta forma, el municipio que vio nacer al ex líder de Podemos le vuelve a dar la espalda tras los pobres resultados que obtuvo en las elecciones del 4-M contra Isabel Díaz Ayuso. En su podcast acusó a los agentes municipales de «correr como gallinas» en el desahucio donde Isa Serra fue condenada a 19 meses de cárcel por un delito leve de lesiones a una policía.

PP y Cs pedían que el Pleno del Ayuntamiento reprobara «las declaraciones de Pablo Iglesias Turrión y sus inaceptables insultos al Cuerpo de Policía Municipal de Madrid» y que reiterara «su más firme apoyo a este cuerpo y su agradecimiento por la constante labor de sus agentes en favor de la libertad, la seguridad y la convivencia en la ciudad». Por su parte, Vox ha instado al Consistorio a que reprobara «a Pablo Iglesias por las injurias manifestadas el 28 de septiembre contra la Policía Municipal y que se adopten medidas de apoyo a este cuerpo, subsanando la problemática relativa al déficit de la plantilla, dotando los medios materiales adecuados para su seguridad y acometiendo la mejora de las instalaciones». En un primer momento, Javier Ortega Smith ha pedido la declaración de «persona non grata», pero un informe del secretario del Pleno le llevó a retirar esa parte por existir dudas jurídicas sobre la validez de la iniciativa.

El alcalde de Madrid, José Luis Martínez-Almeida, ha afeado el voto en contra de los de Rita Maestre (Más Madrid), de Mar Espinar (PSOE) y de José Manuel Calvo (Recupera Madrid). «Es la eterna hipocresía de la izquierda, la superioridad moral, hablan de parámetros con los que no se va a juzgar a sí mismos nunca. Cuando alguien es cercano a su ideología no hay nada que reprobar, son de los nuestros», ha reprochado. Ahora la izquierda no quiere recriminar opiniones de Iglesias, pero hace unos meses sí reprobaron a Ortega Smith.

En los días previos, ya había avisado: «No tengo ninguna duda de que la izquierda en la ciudad de Madrid no va a reprobar las declaraciones sencillamente porque están del lado de Pablo Iglesias». «Están en el lado de aquel que insulta a la Policía Municipal, de que ataca gravemente a la dignidad de la Policía, y sobre todo a la dignidad de un cuerpo que tuvo que aguantar insultos gravísimos de una delincuente condenada como Isa Serra», ha enfatizado.

«Nosotros, por el contrario, como siempre hemos demostrado, estamos del lado de la Policía Municipal, defendiendo el trabajo que hacen todos los días en las calles de Madrid los 5.600 agentes de Policía Municipal, y ahí, desde luego, nosotros tenemos muy claro a quién hay que reprobar, a Pablo Iglesias por insultar a la Policía Municipal, y específicamente a una policía municipal», ha agregado el alcalde.

Por su parte, Begoña Villacís, vicecaldesa y portavoz de Cs, ha asegurado que ella nunca «declarará persona non grata a nadie». «Condenar a Pablo Iglesias es una pérdida de tiempo. No es propio que los ayuntamientos que digan a quién hay que cancelar y a quién no», ha apuntado, si bien luego se ha sumado a PP y Vox. «Señor Iglesias, antes de hablar de la Policía Municipal, lávese la boca», ha lanzado.

Por Más Madrid, el edil Chisco Fernández ha señalado que estamos «un uso partidista de las instituciones, para ajustar cuentas políticas. No ayuda en nada a mejorar la ciudad, por mucho que haya medidas a favor de la Policía». «Nos negamos a convertir el pleno en una tertulia de cuarta división», ha zanjado el edil del grupo de Rita Maestre.

Finalmente, desde el PSOE, Mar Espinar ha reprochado: «Menudo espectáculo estamos dando una vez más. Esa moción no se debería debatir, es absurda. Les da igual lo que está ocurriendo, el daño ya está hecho». Ha criticado que Almeida por no reprobar a Ortega Smith por discrepar sobre las políticas de violencia de género que entonces ella sí votó a favor.

Pablo Iglesias ha trasladado a través de sus redes sociales que «es un honor que el trifachito» del Ayuntamiento de Madrid le repruebe. Interrogado por dichas palabras, Almeida ha calificado al que fuera vicepresidente del Gobierno de «juguete roto de la política», al tiempo que ha señalado que «conviene no darle demasiada publicidad, porque en estos momentos Pablo Iglesias sólo vive de la publicidad, sólo vive de que se pueda hablar de él». Por último, le ha pedido que «más que estar atento al trifachito, estudie un poco más a ver si es capaz de sacar una plaza de profesor en la Complutense, que está claro que si no tiene enchufes es incapaz de aprobar absolutamente nada».