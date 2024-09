Con motivo de las fiestas del municipio de Alcorcón a principios del mes de septiembre, el Ayuntamiento de la ciudad anunció a la artista granadina urbana La Zowi, como parte de la programación musical de sus festejos. La cantante acudió el día 6 de septiembre al auditorio Paco de Lucía y el concierto le costó 33.000 euros al ayuntamiento socialista de Candelaria Testa.

Las letras de sus canciones son muy explícitas y en ellas habla de sexo, armas y drogas. Hasta ella misma llegó a reconocer en una entrevista que se había planteado bajar el nivel de lo que escribe para vender más discos y llenar más recintos en sus conciertos.

Su canción Orgasm dice así:

¿Te gusta mi pussy?

Lo muevo sexy

Tres en el jacuzzi (un trío)

Tu puta muy lazy

Le bota el culo

Me botan las tetas

Tú eres un chulo

Tú comes culo

Qué rico, sigue, papi

Despacito, no había visto el tamaño de ese

Se equivocó de agujerito

Tú lo pones, yo lo quito

Estoy mojaíta como un río

A todas tus putas las he parío

Tú eres un pollito, pío, pío

Mi puta es mala, le gustan las balas

Tú quieres comerme, mami, no te aclaras

Me come el coño, le sabe puro (qué rico)

Todo el año le doy lo suyo (toma), dinero sumo

Con uno me acuesto y con otro desayuno

Lo uso de silla, me siento encima

Le choco fuerte, le pongo las pilas