Ir al cine gratis es posible si estás en Madrid: el secreto que nadie conoce

Hay un secreto que casi nadie conoce, en Madrid es posible ir al cine gratis, sin pagar un euro. Una de las actividades que, sin duda alguna, deberemos empezar a poner en práctica es disfrutar de una buena sesión de cine. Aunque en los últimos años quizás hemos pasado de estar en esas salas enormes a disfrutar en casa de algunos elementos que nos acompañarán en unos días en los que todo puede ser posible. Hay películas que se ven mejor en pantalla grande.

Ir al cine no sólo es vivir la experiencia del cine de una forma diferente. Es sumergirse en esa manera de socializar que quizás hasta ahora no sabíamos que podríamos tener por delante. Es hora de conectar un poco mejor con este elemento que, sin duda alguna, puede acabar siendo el que mejor se adaptará a nuestras necesidades. Estamos pendientes de unos cambios que pueden acabar siendo esenciales en estos días que tenemos por delante y que podrán ser especialmente bienvenidos. Este secreto puede acabar siendo el que te asegure tus mejores planes sin renunciar a nada, gratis se puede vivir de esta experiencia en Madrid.

Este es el secreto que nadie conoce

Las actividades que podemos realizar sin gastar ni un euro son esenciales para estos días que tenemos por delante. Tenemos que empezar a pensar en las formas de hacer realidad esos cambios que queremos implementar, de una forma o de otra, ese paso que queremos poner en práctica es clave.

Es hora de conectar de nuevo con algunos detalles que, sin duda alguna, tocará poner en práctica. Cada euro cuenta y en cierta manera podemos empezar a descubrir algunos detalles que serán esenciales y que pueden convertirse en un plus de buenas sensaciones.

Madrid tiene muchas más actividades de lo que nos imaginaríamos que no nos van a costar nada de nada. Con ciertos elementos que, sin duda alguna, pueden acabar gestándose de una forma muy diferente. Es hora de apostar claramente por un cambio de tendencia que será esencial.

Estamos pendientes de una ciudad como Madrid que parecerá cara, pero en realidad, tiene de mucho más de lo que pensábamos para descubrirnos todo un mundo. Son tiempos de aprovechar cada detalle que nos brinda, incluyendo una coincidencia que hace que unos importantes cines de la ciudad ofrezcan pases gratis.

Puedes ir al cine gratis en Madrid

Por un tiempo limitado y quizás gracias a las redes sociales, hemos descubierto que se puede ir al cine sin pagar ni un euro. Es hora de que tengamos en cuenta que la capital de España se mueve a toda velocidad y nos ofrece algunos acontecimientos inesperados.

Tal y como nos explica este influencer: «Resulta que el Cine Doré, sede de la filmoteca española, se encuentra ahora de obras, para mejorar su accesibilidad. Asi que mientras duren las mismas, por las molestias ocasionadas, han decidido ofrecer su programación totalmente gratis! Clásicos, joyas del cine europeo y mucho más a coste cero…Aprovecha esta oportunidad y disfrutar del mejor cine en el corazón de Madrid a cero euros. Las entradas serán gratuitas mientras duren las obras (plazo de ejecución previsto de tres meses) y podrán adquirirse en modalidad online (servicio activo desde 3 días antes, a partir de las 17h, de la celebración de cada sesión) así como en la taquilla del Cine para las sesiones del día (en horario de 17h a 20h)».

Este local se presenta en la web del Ministerio de Cultura: «Desde el 28 de febrero de 1989 el cine Doré es la sala de proyecciones de Filmoteca Española. En él tiene lugar la programación de ciclos y actividades destinadas a difundir el patrimonio cinematográfico español: presentación de libros, seminarios, mesas redondas, sesiones con música en directo, coloquios o conferencias».

Desde el 1 de septiembre ofrece estas entradas gratuitas que en breve dejarán de estar disponibles: «El Cine Doré mejorará este otoño su accesibilidad mediante la instalación de una rampa y de un ascensor que facilitarán el acceso a sus salas de proyección. Estas obras de mejora requieren la interrupción temporal de servicios como el de cafetería y la reducción del número de sesiones diarias. Las entradas, que serán gratuitas mientras duren las obras (plazo de ejecución previsto de tres meses) podrán adquirirse en modalidad online (servicio activo desde 3 días antes, a partir de las 17h, de la celebración de cada sesión) así como en la taquilla del Cine para las sesiones del día (en horario de 17h a 20h). Durante este periodo, el acceso principal a las salas de proyección no se podrá realizar por la puerta de entrada habitual por lo que se habilitarán otros accesos secundarios».