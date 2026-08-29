Un incendio devora un plató de televisión y calcina sus oficinas en Madrid

Las llamas han arrasado un plató de grabación donde se han grabado varios programas y películas y la zona de oficinas de una nave dedicada a producciones audiovisuales en Fuente el Saz de Jarama (Madrid). El incendio adquirió tal dimensión en el interior del edificio que, cuando llegaron los bomberos, el fuego ya estaba generalizado. Pese a los daños provocados, ninguna persona ha resultado herida.

El plató y las oficinas se han llevado la peor parte. Ambas zonas han quedado totalmente afectadas después de que el fuego se extendiera por las instalaciones de la calle Vereda Cantarranas, donde comenzó el incendio alrededor de las 11:40 horas.

La intensidad de las llamas obligó a desplegar diez dotaciones de los Bomberos de la Comunidad de Madrid. Los efectivos trabajaron sobre un incendio que ya había tomado la nave y contaron con el apoyo del Grupo Especial de drones hasta conseguir controlar el fuego. La magnitud del incendio hizo que el Summa 112 también acudiera a la zona de manera preventiva. Finalmente, los sanitarios no tuvieron que atender a ninguna persona.

Una vez controladas las llamas, queda por determinar qué ocurrió para que comenzara el fuego. La Guardia Civil se ha hecho cargo de la investigación para esclarecer las circunstancias del incendio.