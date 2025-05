Festivo en Madrid: horarios de los supermercados que abren hoy 2 de mayo de Mercadona, Lidl, Carrefour…

La Comunidad de Madrid amanece hoy con un nuevo día festivo, apenas veinticuatro horas después del Día del Trabajador, que se celebró ayer, 1 de mayo, siendo festivo nacional. Pero mientras que el primero de mayo está marcado en rojo en el calendario laboral de todas las comunidades autónomas, el 2 de mayo es un festivo exclusivo de Madrid, una fecha conmemorativa cargada de historia. Este día recuerda el levantamiento del pueblo madrileño contra las tropas napoleónicas en 1808, un episodio que encendió la chispa de la Guerra de la Independencia Española. Con desfiles, actos institucionales y la entrega de medallas de la Comunidad, el Dos de mayo es una jornada que mezcla la solemnidad histórica con el aprovechamiento del día libre por parte de muchos ciudadanos.

El hecho de que estos dos festivos se sucedan uno tras otro ha generado un puente de cuatro días para una buena parte de los madrileños, ya que no nos podemos olvidar del fin de semana. Esta situación ha traído consigo una planificación diferente en muchos hogares, con escapadas programadas o reuniones familiares que requieren una logística especial, en la que la alimentación juega un papel clave. Por eso, saber qué supermercados estarán abiertos hoy,es esencial para quienes necesitan hacer una compra de última hora, reponer lo que falta o simplemente aprovechar para llenar la despensa de cara al sábado y domingo. Muchos consumidores ya se encontraron ayer con las puertas cerradas de su supermercado habitual, ya que el Día del Trabajador supone un cierre generalizado en prácticamente todas las cadenas. La pregunta que flota hoy en el ambiente es: ¿abrirán los supermercados este 2 de mayo o habrá que esperar al sábado?.

La respuesta no es sencilla, ya que depende de cada empresa, del tipo de tienda e incluso de su ubicación concreta. A continuación, repasamos cómo funcionarán hoy los principales supermercados en Madrid.

Mercadona

Mercadona es una de las cadenas más populares en España, pero también una de las más estrictas en lo que a su política de aperturas se refiere. Como es habitual en festivos, hoy viernes 2 de mayo todas las tiendas de Mercadona permanecerán cerradas en la Comunidad de Madrid. La empresa valenciana mantiene una línea clara: no abre ni domingos ni festivos, salvo contadísimas excepciones muy localizadas. Por tanto, quienes necesiten productos de esta cadena tendrán que esperar al sábado 3 de mayo para volver a realizar sus compras con normalidad.

Carrefour

Esta cadena cuenta con distintos formatos de tienda, lo que permite una mayor variedad de horarios. En general, los hipermercados Carrefour podrían no abrir hoy o hacerlo con horario reducido, especialmente en centros comerciales donde la apertura depende del conjunto del recinto. Sin embargo, los supermercados Carrefour Market y, sobre todo, los Carrefour Express, ubicados en zonas estratégicas como estaciones de servicio o núcleos urbanos con gran afluencia, sí estarán abiertos en muchos casos. Estos establecimientos suelen mantener un horario más amplio, incluso en festivos, lo que convierte a Carrefour en una buena opción para quienes necesiten comprar algo de forma urgente hoy.

Lidl

Lidl ha optado por abrir muchas de sus tiendas hoy en Madrid, aunque con un horario reducido. En la mayoría de los casos, los supermercados de esta cadena alemana estarán operativos de 10:00 a 15:00 horas. Esta franja permite realizar una compra rápida por la mañana o antes de la hora de comer, aunque se recomienda acudir con tiempo, ya que suele haber más afluencia de clientes en días festivos. No obstante, no todas las tiendas siguen el mismo patrón, por lo que es posible que en algunas zonas el horario sea aún más restringido o incluso que el establecimiento no abra. Conviene estar atentos y planificar la visita para evitar sorpresas, consultando el apartado de tiendas en su página web.

DIA

Los supermercados DIA también adaptan sus horarios en función del festivo. Hoy viernes 2 de mayo, muchas tiendas de esta cadena abrirán por la mañana, en un horario muy similar al de los domingos: de 10:00 a 14:30 horas. Esta apertura parcial permite a los clientes resolver pequeñas compras sin tener que esperar al fin de semana. Al tratarse de una red muy amplia con tiendas de proximidad, es posible encontrar alguna abierta incluso en los barrios más alejados del centro. Eso sí, no todas seguirán este horario, ya que la apertura depende también de si se trata de franquicias o tiendas propias. De nuevo os recomendamos que miréis su web y consulteis la tienda específica a la que queréis ir.

Alcampo

En el caso de Alcampo, la mayoría de sus supermercados abrirán hoy en horario habitual, es decir, de 9:00 a 22:00 horas. Esta es una buena noticia para los consumidores que necesitan hacer una compra más completa o acudir a última hora de la tarde. Alcampo cuenta con numerosos hipermercados repartidos por Madrid, muchos de ellos en centros comerciales que sí mantienen su actividad en este tipo de festivos autonómicos. De todos modos, algunas excepciones podrían aplicar dependiendo del distrito o del municipio concreto. Para asegurarnos, mejor hacer una consulta en la web.

Aldi

Aldi, la cadena de origen alemán, también ha optado por mantener abiertas muchas de sus tiendas durante este viernes, aunque lo hará en horario especial. Lo más habitual será encontrar los supermercados funcionando entre las 9:00 y las 15:00 horas, lo que permite cubrir las necesidades básicas de los clientes durante la primera mitad del día. No obstante, como en otros casos, existen diferencias entre establecimientos y es posible que algunos permanezcan cerrados, por lo que conviene comprobarlo antes de salir de casa en su página web.

El Corte Inglés, Hipercor y Supercor

Los supermercados vinculados a El Corte Inglés (como Hipercor y Supercor) mantendrán una política de apertura bastante amplia durante este 2 de mayo. En general, funcionarán en horario reducido, desde las 11:00 hasta las 21:00 horas, permitiendo a los madrileños hacer sus compras tanto por la mañana como por la tarde. Estos establecimientos suelen tener mayor disponibilidad en fechas señaladas, ya que están adaptados a un público que busca amplitud de horarios y variedad de productos.

Ahorramás

Ahorramás, una cadena muy presente en barrios y municipios de Madrid, también abrirá hoy viernes, aunque en horario reducido. En la mayoría de los casos, sus tiendas estarán disponibles desde las 9:00 hasta las 15:00 horas. Es una opción especialmente útil para quienes necesiten reponer productos frescos o comprar pan, ya que su política de proximidad y su enfoque en el producto diario la convierten en una de las favoritas de muchos madrileños.

Aunque muchas cadenas han optado por abrir al menos parte del día, es importante recordar que no todas las tiendas lo harán, y que los horarios pueden variar según la ubicación específica. Como decimos, lo más recomendable es consultar previamente en los buscadores de cada supermercado o en su aplicación móvil si el establecimiento más cercano estará abierto. Así se evitan desplazamientos innecesarios y se aprovecha mejor el tiempo en un día festivo.