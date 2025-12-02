Feria de la Palmerita de Morata de Tajuña 2025: fechas, horarios y qué pastelerías participan

Si eres de los que no puede decir «no» a comer dulces y en especial todo lo que tenga que ver con las pastas que solemos encontrar en panaderías y pastelerías, seguro que sabrás que entre las más deliciosas, con permiso del cruasán, están las palmeras. Un dulce que no requiere de presentación, y que seguro que habrás comido en alguna otra ocasión, pero si deseas comer las mejores palmeras de todo Madrid, hay un lugar que las tiene además como símbolo y de hecho, celebra un festival dedicado a la palmera del que ya se ha dado a conocer toda la información, con motivo de la que será su nueva edición.

Si piensas en Madrid y en dulce, seguro que te vienen a la cabeza los churros, las rosquillas de San Isidro o la Corona de la Almudena, pero no podemos dejar de mencionar también a las palmeras de hojaldre con chocolate de Morata de Tajuña. Un bocado sencillo, crujiente y adictivo que, con el paso de los años, ha terminado siendo conocido mucho más allá del pueblo donde nació. Este dulce que comenzó a elaborarse a finales de los años 50 en panaderías locales, forma parte hoy en día del patrimonio inmaterial del municipio. De este modo, no sólo ha enamorado a miles de visitantes; también ha impulsado la economía local y ha dado una identidad propia al pueblo. Y ese orgullo se nota cada diciembre, cuando las calles se llenan de olor a hojaldre recién horneado gracias a un festival que llega para una octava edición de lo más esperada. Pero ¿cuándo son las fechas exactas y qué panaderías participan?.

Cuándo es la Feria de la Palmera de Morata de Tajuña

Fue en el año 2017, cuando nació oficialmente la Feria de la Palmerita. Desde entonces, vecinos, visitantes y amantes del dulce acuden a esta cita que mezcla gastronomía, fiesta y cultura: pasacalles, conciertos de tango y jazz, actividades infantiles, mercado artesanal… siempre hay algo que hacer entre palmerita y palmerita. Y este 2025, la fiesta volverá a convertir Morata de Tajuña en la capital mundial de la palmera de chocolate.

La edición de este año, que es la octava, se celebrará el fin de semana del 13 y 14 de diciembre, según las fechas anunciadas por el Ayuntamiento. Serán así, dos días completos en los que los visitantes podrán recorrer los obradores participantes, comprar palmeritas en diferentes versiones y disfrutar de actividades gratuitas que cada año atraen a más público.

Los horarios previstos para esta edición son los siguientes:

Sábado 13 de diciembre: de 10:00 a 17:00 horas.

13 de diciembre: Domingo 14 de diciembre: de 10:00 a 15:00 horas.

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida de Ayuntamiento de Morata (@ayto_morata)

Dónde es la Feria de la Palmera de Morata de Tajuña

La feria se celebra por la zona centro de Morata de Tajuña, sin un único punto fijo, más bien extendida por las calles por las que pasa todo el mundo cuando llega al pueblo. Es una localidad pequeña, del sureste de Madrid, y en cuanto te acercas esos días ya notas que hay más movimiento del habitual: familias entrando y saliendo de los obradores, música sonando en alguna esquina y como no, ese olor a hojaldre que parece acompañarte todo el rato.

Todavía no se ha publicado el programa definitivo, pero, si sigue la línea de otros años, las actividades suelen repartirse entre la plaza del pueblo, los alrededores del Ayuntamiento y varias calles donde están algunos de los obradores de siempre. No hace falta mapa; lo habitual es ir paseando y dejarse llevar, porque todo está bastante cerca.

El recorrido no tiene complicación. Lo podemos hacer a pie aunque faltará como decimos, saber cuál es el programa oficial para poder ubicar todos los lugares que organizan actividades, al margen de poder comprar las palmeritas en los obradores participantes, y qué conciertos se celebran, así en lugar exacto en el que se pondrá el mercado artesanal.

Qué pastelerías participan en la Feria de la Palmerita 2025

Pero lo más destacado de la feria de la palmerita es poder disfrutar de las palmeritas, de modo que es importante saber cuáles son esos obradores de Morata que trabajan durante días para tener listas miles de palmeritas y ofrecerlas a quienes se acercan ese fin de semana. En la edición de 2025 participan las siguientes pastelerías locales:

Pastelería de la Torre

La Dulcería

Paco-Pan

Panadería Conejo

Pastelería Real

Panificadora Morateña

Obrador El Carmen

Cada una tiene su sello propio y, precisamente por eso, la feria de la palmerita se ha convertido para muchos asistentes, en una especie de ruta gastronómica que no se quieren perder. Hay quien llega decidido a ir a todos los obradores, quien cada año va a los mismos puestos y quien aprovecha para descubrir nuevos sabores. De este modo, no es raro ver a mucha gente con sus cajas de palmeritas, ya que este es sin duda, uno de los planes más dulces que puedes vivir este mes de diciembre en Madrid.