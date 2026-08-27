Los expertos de la AEMET lo confirman: se esperan lluvias fuertes en Madrid hoy a partir de esta hora y máximas de 25ºC

Se esperan lluvias fuertes en Madrid hoy a partir de esta hora y máximas de 25ºC, los expertos de la AEMET lo confirman. Será mejor que nos empecemos a preparar para una serie de cambios que pueden convertirse en la antesala de algo más. Estaremos muy pendientes de una serie de situaciones que pueden ser la que nos acompañarán en breve. El corazón de España se prepara para recibir unas lluvias que pueden complicarse por momentos.

Confirman los expertos lo que puede pasar en breve, de tal manera que tocará conocer lo que podría pasar en unos días en los que realmente la vuelta a la rutina y a la actividad acabará convirtiéndose en un problema. Las máximas descienden a toda velocidad y nos hacen pensar que cada vez tenemos más cerca un otoño para el que quizás no estamos del todo preparados, sino todo lo contrario. Los expertos confirman que se esperan una serie de fenómenos que pueden acabar con una estabilidad constante que ha acabado siendo la antesala de algo más en estas próximas jornadas.

Lo confirman los expertos de la AEMET

Los expertos de la AEMET no dudan en darnos una serie de procesos que pueden acabar convirtiéndose en la antesala de algo más. Estamos pendientes de esta recta final de un verano que parece que se nos escapa por momentos, lo que puede pasar en breve, es un destacado cambio de ciclo que puede acabar siendo lo que nos hará empezar a buscar la ropa de entretiempo.

Es hora de saber qué es lo que puede pasar en estos días en los que realmente tocará saber qué nos estará esperando un cambio de tendencia que, sin duda alguna, podría convertirse en un cambio de ciclo destacado. Madrid se prepara para recibir el otoño antes de lo esperado.

Después de uno de los veranos más calurosos de los que se recuerdan, tendremos que empezar a pensar en unos días en los que realmente cada pequeño gesto cuenta. Un cambio de tendencia que puede acabar siendo el que nos acompañará en breve.

Madrid se prepara para recibir un importante aviso de la AEMET, ante lo que tenemos por delante y que puede acabar siendo lo que nos dará un extra de buenas sensaciones. Es hora de conocer lo que nos estará esperando en breve.

Se esperan lluvias fuertes en Madrid hoy a partir de esta hora y máximas de 25ºC

A partir de esta hora en Madrid deberemos preparar el paraguas y casi que la chaqueta de entretiempo. Nos espera un importante cambio de tendencia que puede ser el que nos acompañará en estos días en los que todo puede ser posible. La previsión del tiempo no trae buenas noticias.

La AEMET advierte en su web de que: «Intervalos nubosos abriéndose claros al final de la tarde. No se descartan algunas nieblas matinales dispersas en zonas elevadas de la Sierra. Precipitaciones débiles y dispersas que quedarán limitadas a zonas altas de la Sierra por la tarde remitiendo al final. Temperaturas en descenso. Vientos flojos y moderados de suroeste, con intervalos fuertes y posibilidad de rachas muy fuertes dispersas en zonas elevadas de la Sierra».

Un cambio que nos acercará cada más al otoño y que no sólo afectará al corazón de España, para el resto del país: «Se espera un día inestable marcado por una baja situada en el entorno de las islas británicas. Se prevé que los frentes asociados a la borrasca recorran Galicia, Asturias, el oeste de Castilla y León y Extremadura, y dejen cielos muy nubosos o cubiertos y precipitaciones localmente fuertes y/o persistentes y acompañadas de tormentas, especialmente en el sudoeste de Galicia; las precipitaciones pueden extenderse a otros puntos del Cantábrico y de las dos Castillas. De forma menos probable, podrían darse algunos chubascos débiles vespertinos en el sudeste, Melilla y Baleares, y por evolución diurna, en los Pirineos, donde pueden ser localmente fuertes y acompañados de tormenta. En Canarias, la cola de un frente se espera que oscurezca los cielos en la vertiente norte y deje precipitaciones localmente moderadas en las islas montañosas. Se esperan brumas en zonas montañosas del noroeste y calima débil en Baleares. Las temperaturas máximas bajarán en Canarias y de forma prácticamente generalizada en la Península, incluso notablemente en zonas del interior; en cambio, en los litorales y prelitorales mediterráneos subirán. Se podrán superar los 35 grados en puntos del valle del Ebro y de Mallorca, en los prelitorales del Levante y en zonas bajas del sudeste. Las mínimas también descenderán en casi toda la Península, salvo en el valle del Guadalquivir, Cataluña y los archipiélagos, donde se mantendrán sin cambios o subirán. Las mínimas no bajarán de 20 grados en Baleares».