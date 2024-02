Un ‘experto’ de Más Madrid califica de «esclavista» a Velázquez y al arte español de «racista»

El doctor en Historia del Arte Francisco Antonio Godoy Vega ha dicho en la Asamblea de Madrid que el pintor Diego Velázquez fue «un esclavista» y que el arte español «es racista». Así lo ha afirmado el experto de origen chileno durante la Comisión de Cultura del Parlamento regional celebrada este jueves a la que ha sido invitado por Más Madrid.

Godoy ha comenzado su intervención saludando con el género neutro para después denunciar el supuesto saqueo que Cristóbal Colón y sus «colonos blancos» llevaron a cabo durante el descubrimiento de América. «Buenas tardes a todas, todes y todos. En 1493 Cristóbal Colón regresó tras su primer viaje acompañado de su equipo de colonos y evangelizadores blancos pero también de seis indígenas taínos». En esta línea el invitado de Más Madrid dijo que los animales, plantas, oro y otros materiales que los conquistadores trajeron a la península fueron utilizados «como intercambio por el naciente imperio español y su incipiente capitalismo».

No sólo eso sino que acusa a España de crear un imperio colonial a base de robos, abusos y violaciones. «Esa España naciente como concepto y como realidad no existiría ni existe si no es a partir del colonialismo, el robo y las migraciones provenientes de sus colonias», ha añadido errando en un dato histórico básico: España no tuvo colonias sino que estableció provincias y virreinatos. Cabe decir que la diferencia es sustancial, mientras que las colonias son unidades territoriales destinadas a la explotación comercial y económica, la provincia y el virreinato forman parte directa de una nación y tienen un interés civilizador basado en una gestión administrativa y social estable.

A pesar de obviar este hecho, el experto de Más Madrid continuó culpando a España no sólo por «las toneladas de materiales preciosos robados» sino también por sus cuerpos, entendidos, según él, «como materia para el uso y abuso de los blancos».

En este sentido Godoy se dirige a los extremeños, andaluces, madrileños, catalanes, gallegos y vascos como «los blancos de España» que en su opinión se inventaron «una jerarquía en el valor económico y simbólico de las producciones». Así, para él, en Madrid existe una división en el arte, siendo el Museo del Prado «eurocéntrico» y el Museo de América «etnográfico». Por lo tanto propone una «descolonización» en el arte español y en sus museos.

Además afirma que Madrid no es una ciudad «inmigrante friendly» porque «no caben todos los acentos». «Primero porque en su enunciación se entiende que el castellano aquí es el neutro, el correcto, sin siquiera llegar a ser un acento, mientras que los acentos en general graciosos, poco serios y serviciales serían nuestros acentos panchitos», ha dicho.

Godoy ha continuado realizando una advertencia a España al afirmar que no es un país blanco y que Madrid tampoco lo es. «Estamos aquí desde 1493 para quedarnos», ha expresado para luego criticar que haya personas de otras etnias en las instituciones por una labor de tokenización o de discriminación positiva. «Esto es una práctica extractiva de las instituciones blancas que genera una instrumentalización racial a través de la cual introducen en su programación o plantilla a un artista, director, gestor, educador o diputado no blanco para aliviar su culpa blanca. Así los blancos y sus instituciones intentan lavar su estructura racista histórica y contemporánea», ha criticado el experto de Más Madrid.

Durante su intervención también ha tenido tiempo para cargar contra la Fiesta de la Hispanidad, que se celebra el 12 de octubre, sobre la que ha dicho que es una vergüenza y que al celebrarla «pareciera que los blancos madrileños se enorgullecen de violentarnos». Además ha expuesto una particular teoría sobre la historia de España: que los españoles se inventaron «una ruta imperial» que va desde el reinado de Felipe II hasta la dictadura de Francisco Franco en la que se ensalza a los blancos y se discrimina a las demás etnias. Reivindicar este imperio, dice, es «reivindicar nuestras muertes, robos e incluso la violación de sus antepasados a nuestras abuelas indígenas y negras».

Tras estas palabras, la diputada regional de Vox Ana María Velasco ha dicho que está «atónita» por el hecho de que un señor vaya a la Asamblea de Madrid a insultar, a faltar gravemente al respeto y «a mentir acerca de la historia de España en América».

«Nosotros no nos avergonzamos de nuestra historia ni nos sentimos culpables. Asumimos los errores que pudieron tener nuestros antepasados pero también sus muchos logros y sus hazañas. Nosotros no queremos que Hispanoamérica nos devuelva todo lo que a lo largo de los siglos les hemos dado. Nosotros les hemos dado mucho. Les hemos dado cultura, tradiciones, arte, universidades, catedrales y nuestra lengua», ha dicho Velasco.