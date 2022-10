El «buen vecino» según el alcalde de Torrelodones: «El que recoge las cacas aunque no sean de su perro»

El alcalde de Torrelodones, Alfredo García-Plata, ha enviado folletos a sus vecinos con recomendaciones para ser «el buen vecino». Ha generado sorpresa e incredulidad entre los habitantes de esta localidad madrileña de 23.000 habitantes que han leído consejos como: «El buen vecino es aquel que recoge una caca de la acera frente a su portal, ¡aunque no sea de su perro!».

El partido local que gobierna en Torrelodones ha iniciado una sorprendente campaña de buzoneo por los domicilios del municipio para en teoría poner en valor la gestión de su alcalde en la recta final de la legislatura. Sin embargo, el folleto de diez páginas ha sido calificado como «insólito» por parte de vecinos consultados por OKDIARIO. «Es increíble que a estas alturas del siglo XXI y en una democracia occidental, al partido del alcalde de Torrelodones no se le ha ocurrido otra cosa que repartir un Decálogo del Buen Vecino, al más puro estilo orwelliano o de la China comunista, en el que indican las cualidades que debe tener el buen vecino», comentan estas fuentes.

Las recomendaciones del regidor pasan por recoger la caca del perro del vecino hasta hacer lo mismo con su paquete de Amazon. El primer punto del decálogo es una alusión no explícita al propio alcalde. «El buen vecino es ese que un día te enteras que le han nombrado concejal, y eso hace que te sientas mejor, porque le conoces», reza el panfleto. Otro consejo es: «El buen vecino es el que viene a pedirte que bajes la música ¡y acaba convertido en el dj de la fiesta!».

«¿Qué será lo próximo? ¿Dar puntos, como hace el Gobierno chino, por las actuaciones cívicas para tener prioridad en la reserva de la piscina o en los talleres municipales?», se preguntan con sorna las fuentes de OKDIARIO.

El folleto acompaña una carta del alcalde: «Hola, soy Alfredo, vuestro vecino. Y también soy vuestro alcalde. Dentro de poco hará cuatro años que me metí junto a un grupo de entusiastas vecinos en este aventura de intentar hacer cada día mejor nuestro pueblo. Y la verdad es que más que una aventura ha sido todo una odisea. Filomena, Covid, Ucrania, inflación… ¡Qué os voy a contar que no sepáis!». «Seguimos siendo como esos buenos vecinos siempre dispuestos a echar una mano. No somos extraterrestres, ni robots del futuro. Somos Vecinos por Torrelodones», concluye.

Controversias

Las polémicas se acumula sobre García-Plata y Vecinos por Torrelodones. En septiembre llamó la atención que el Pleno local rechazó medidas en contra la okupación por el voto en contra de Vecinos por Torrelodones. El partido independiente impidió que salieran adelante una moción para adoptar decisiones en contra de la ocupación ilegal. Se instaba a las autoridades competentes a endurecer las penas, aprobar el desalojo en 24 horas, abrir la posibilidad de que las comunidades de propietarios participen en los procesos de recuperación de viviendas o una modificación legal para que el Ayuntamiento pueda negar la inscripción en el padrón de los ocupantes ilegales.

Vecinos por Torrelodones también se ha colocado en el ojo de la polémica cuando hace escasas semanas el alcalde tomó parte en un acto político junto a Rita Maestre (Más Madrid) y representantes de Podemos a favor de la Red de Municipios por el Cambio.