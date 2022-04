La presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, ha opinado este viernes que si el PP, ahora capitaneado por Alberto Núñez Feijóo, no es una «oposición real» al Gobierno de Pedro Sánchez «nos iremos todos por el barranco».

Preguntada en una conferencia en Pamplona sobre qué opina del encuentro que mantuvo este jueves Sánchez con Feijóo en La Moncloa, Ayuso ha destacado que el todavía presidente de Galicia es «un hombre que tiene una enorme paciencia y un gran interés por buscar puntos en común con quien está ostentando el poder».

Sin embargo, ha matizado que Feijóo «no es nuevo en política» y sabe que «tenemos un presidente que miente por sistema, que a él cada vez le irá mejor, pero al resto del país le va peor y que no dudará en venderle y hacer lo que sea para ganar oxígeno».

Díaz Ayuso ha reconocido que desconoce «cómo se irán desarrollando los acontecimientos» pero, ha advertido, que en lo que a ella respecta no tiene, a priori -aunque ha apostillado que le gusta hablar con todo el mundo- la costumbre de «perder el tiempo»

«No necesito el aplauso fácil ni esa foto donde se interpreta la moderación, que no es eso. Yo con personas que no entienden lo que es España, que imponen y que ahora mismo pretenden inmiscuirse en el día a día de los consejos de administración de las empresas y que malgastan el dinero de los españoles, yo con eso no quiero nada», ha proclamado.

«Podrán decirme que eso no es moderación», ha agregado, «pero a mí me parece que no hay nada menos moderado que tener determinados socios». «Lo que está pasando sí que es sectario, es yo destrozo España y tú te vienes conmigo al abismo y si no lo haces eres un sectario. Si no somos una oposición real al desastre, nos iremos todos por el barranco y yo me niego», ha concluido.

La presidenta madrileña ha dado este viernes una conferencia en Pamplona en el ciclo de conferencias sobre política económica regional organizado por Institución Futuro con motivo de su veinte aniversario.

Antes de eso, Díaz Ayuso ha mantenido un encuentro con dos centenares de empresarios vascos en Vitoria y ha visitado el Museo Centro Memorial de Víctimas del Terrorismo, también el capital alavesa, donde grupos proetarras habían llamado a un boicot que finalmente no se ha producido.