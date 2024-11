La presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, ya se olía la que se le venía encima al que fuera hasta hoy secretario general del PSOE de Madrid, Juan Lobato, que este miércoles ha presentado su dimisión. En un pleno celebrado en la Asamblea de Madrid el pasado 19 de septiembre, Ayuso le mandó este mensaje al socialista: «Usted no es un criminal y, por tanto, está sentenciado en el sanchismo».

Y añadía: «Le pido que sea valiente y que mire lo que está haciendo Lambán, lo que hizo Leguina, lo que hizo Felipe González y lo que han hecho tantos socialistas que han estado a la altura en los momentos más difíciles, porque usted, al menos, cuando pase a la historia de la Comunidad de Madrid, la gente podrá decir en esta región: ‘Sí ,pero peleó por España y por Madrid’. Ahí le dejo el consejo».

Unas palabras que eran el presagio del futuro de Lobato que hoy ha enviado una carta anunciando su dimisión como secretario general de los socialistas madrileños. Esta decisión llega después de el domingo se conociera que el hasta ahora portavoz del PSOE en la Asamblea de Madrid habría recibido el pasado 14 de marzo un mensaje de Pilar Sánchez Acera, jefa de Gabinete de Óscar López, entonces director del Gabinete del presidente del Gobierno.

En él aparecía el correo electrónico confidencial del abogado de Alberto González Amador, investigado por dos presuntos delitos relacionados con la Hacienda Pública, y pareja de la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso.

Esa comunicación habría salido de la Fiscalía apenas un día antes. Moncloa habría instado a Lobato a utilizar ese documento en el pleno de la Asamblea contra la líder del PP madrileño. Sin embargo, no lo hizo ante las reticencias de que pudiera ser un documento protegido por el secreto profesional.

Para protegerse legalmente, una vez que se puso en marcha la investigación contra el fiscal general del Estado, Álvaro García Ortiz, en el Supremo, Lobato habría llevado esas conversaciones ante notario. La fecha de esa protocolización coincide además con las informaciones que apuntan que el PSOE estaba planteándose sustituir a Lobato por el actual ministro de Transformación Digital y de la Función Pública, Óscar López.

Su dimisión ha sorprendido después de que este martes convocara de urgencia a los medios de comunicación en una rueda de prensa que duró 3 minutos y en la que no hizo mención alguna a su intención de abandonar el partido. Más bien, todo lo contrario, un ataque hacia el Gobierno. Lobato cargó en esa comparecencia contra el Ejecutivo de Pedro Sánchez y dibujó la sombra de corrupción en su partido.

Lobato aseguró entonces estar «preocupado por la reacción y linchamiento de algunos dirigentes del PSOE. Si lo que se me dijo esa mañana sobre el origen de la filtración era verdad yo no veo cual es el problema en acreditar el origen lícito de esa documentación que eran los medios de comunicación según se me dijo».

«Yo no veo ningún problema, al revés. Vista la reacción de algunos líderes de mi partidos parece como si se dudara de lo que se me dijo. Yo, desde luego, no lo comprendo. No contemplo que se me mintiera porque si no fuera a sí me parecería bastante grave», ha añadido deslizando que pudo ser engañado.