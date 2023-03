La presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, ha sentenciado este jueves a Podemos, una formación que, ha asegurado, «ya no es nada». «Podemos nació en Venezuela y murió en Galapagar», ha proclamado la presidenta durante el último Pleno de la legislatura en la Asamblea de Madrid.

Díaz Ayuso ha replicado así a la candidata de Podemos a las elecciones del próximo 28 de mayo, Alejandra Jacinto, quien le había interrogado previamente por la situación de la vivienda en la Comunidad de Madrid.

«Mire que lo han intentado pleno a pleno. Mire que lo han intentado… pero no me van a provocar porque realmente Podemos ya no es nada. Podemos nació en Venezuela y murió en Galapagar», ha afirmado la presidenta.

Por otra parte, Jacinto ha enumerado los supuestos teléfonos que tiene la presidenta en su móvil, un listado donde ha incluido a empresarios, a lo que Ayuso le ha replicado: «A lo mejor el teléfono que le falta en su agenda es el de Yolanda Díaz, que les ha abandonado, entre otras cuestiones, por la política de baja estofa que realizan», en referencia a la falta de entendimiento que está teniendo la formación morada con la ministra de Trabajo para integrarse en su plataforma electoral, Sumar, que presentará el próximo 2 de abril.

«Esto de señalar a periodistas y a empresarios al más puro estilo chavista del que ustedes nacieron y que siempre imitan, les está llevando al más completo ostracismo. Están pasando a la absoluta irrelevancia en política», ha agregado Ayuso, al tiempo que ha recordado que Podemos es ahora mismo la fuerza más débil en la Asamblea de Madrid, con apenas 10 diputados.

En otro orden de cosas, Ayuso también ha manifestado de Más Madrid y de su líder, Mónica García, que «todo lo que han hecho» contra ella durante este tiempo ha sido «un rotundo fracaso» como el que, a su juicio, le espera en las próximas elecciones.

«Sus denuncias de las residencias han sido un rotundo fracaso, dicho por todos los tribunales; o sus denuncias contra mí, todas han sido un completo fracaso y sobre ellas ha construido un relato durante dos años que ha sido otro fracaso. También la denuncia contra la Consejería de Hacienda, que intentó nuevamente semanas atrás hacer con contratos… lo de siempre, el fracaso sobre el fracaso y no tenía razón; y también ha tenido un fracaso rotundo cada vez que ha comparecido en esta Cámara, que como se ha ido empequeñeciendo, ha ido diciendo que usted recibía no sé qué acoso cuando lo único que le ocurre es que salen trasquilados pleno a pleno.», ha apostillado.

Para terminar, Ayuso le ha dado a García «una buena noticia»: «Han acabado los plenos, puede marchar en paz, que vengo inspirada del Vaticano», en referencia a su reciente encuentro con el Papa Francisco.