La presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, ha advertido que con el nuevo impuesto «para ricos» del Gobierno de Pedro Sánchez, podrían huir de la región hasta 13.000 contribuyentes, cuya recaudación asciende a los 5.000 millones de euros.

Así lo ha avanzado este lunes la presidenta madrileña durante un desayuno informativo celebrado en Barcelona, después de que la semana pasada el Ejecutivo de PSOE y Podemos anunciara este nuevo tributo, denominado «impuesto de solidaridad», un incremento de la tributación de la base del ahorro a partir de 200.000 euros.

Un impuesto que, en la práctica, supone una encerrona para las autonomías del PP que han bonificado el Impuesto de Patrimonio (Madrid) o van a hacerlo (Andalucía y, parcialmente, Galicia) porque, para evitar la doble imposición, será deducible lo que cada contribuyente pague en su región por el Impuesto de Patrimonio. Lo cual significa que, en las comunidades donde esté bonificado, deberá pagarse íntegramente al Estado. De hecho, acabar con estas bonificaciones es el objetivo real de esta medida.

Con esta fórmula, las comunidades populares que habían eliminado en la práctica este impuesto tendrán que optar entre mantener su política y sus principios y permitir que Sánchez se lleve el dinero -una cantidad con la que no contaban en cualquier caso- o retirar las bonificaciones para que la recaudación se quede en sus territorios y puedan destinarla a dar servicio a sus ciudadanos o a reducir su endeudamiento.

Díaz Ayuso ha criticado este impuesto que ha calificado como «una chapuza». «Nos desayunamos ahora con otro nuevo eufemismo para edulcorar la chapuza del día, el llamado impuesto de solidaridad, como si en España quién más tiene no pagase más, una medida que no roza a la ya muy debilitada clase media, que apenas va a afectar a las más altas y que las más vulnerables no verán efectiva hasta dentro de un par de años», ha lanzado desde la Ciudad Condal.

«Lejos de eliminar el Impuesto de Patrimonio por ser injusto, anacrónico y arcaico, ahora va a haber gente que lo va a pagar dos veces mientras atacan sin control a las regiones que lo denunciamos. Solo de Madrid pueden huir 13,000 contribuyentes cuya recaudación por IVA e Impuesto de la Renta asciende a más de 5.000 millones de euros», ha agregado.

Se pueden hacer las cosas de otra manera, es lo que piden los españoles. pic.twitter.com/pUAGSv2ib8 — Isabel Díaz Ayuso (@IdiazAyuso) October 3, 2022