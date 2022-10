Ayuso: «En Barcelona hay 15 impuestos propios, en Madrid cero, ¿dónde voy a ir a poner una empresa?»

La presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, ha recordado este lunes que en Barcelona hay quince impuestos propios, mientras que en Madrid no hay ninguno -después de que su Gobierno los eliminara hace pocos meses- y que, por tanto, es de «sentido común» que una empresa prefiera el escenario madrileño.

Así lo ha manifestado desde la Ciudad Condal en un desayuno informativo donde ha vuelto a arremeter contra la política fiscal del Gobierno de Pedro Sánchez, que la semana pasada anunció un nuevo impuesto «para ricos» llamado «impuesto de solidaridad».

«Nos desayunamos ahora con otro nuevo eufemismo para edulcorar la chapuza del día, el llamado impuesto de solidaridad, como si en España quién más tiene no pagase más, una medida que no roza a la ya muy debilitada clase media, que apenas va a afectar a las más altas y que las más vulnerables no verán efectiva hasta dentro de un par de años», ha lanzado.

«Lejos de eliminar el Impuesto de Patrimonio por ser injusto, anacrónico y arcaico, ahora va a haber gente que lo va a pagar dos veces mientras atacan sin control a las regiones que lo denunciamos. Solo de Madrid pueden huir 13.000 contribuyentes, cuya recaudación por IVA e Impuesto de la Renta asciende a más de 5.000 millones de euros», ha agregado.

Además, Díaz Ayuso ha censurado que la ministra de Hacienda, María Jesús Montero, trate con «desprecio y altanería» a los presidentes autonómicos y ha recordado que «por defecto» suele ganar al Ejecutivo cuando han ido a los tribunales.

«Yo no voy en contra de, voy a favor del Estado de derecho y de hacer las cosas correctamente», ha puntualizado. «Por tanto, no voy buscando, voy defendiendo, como he tenido que hacer con la concertada en la Comunidad Madrid, con el cierre ilegal de la región y a lo mejor también con este impuesto inventado del Patrimonio que lo llaman de Solidaridad o de ricos para señalar a unos ciudadanos como culpables mientras este Gobierno cada vez tienen más dinero en sus bolsillos porque no deja de asfixiar al contribuyente por nuevos impuestos», ha apostillado.

Además, durante su discurso, Ayuso ha repetido un mantra que ya ha ido esgrimiendo durante las últimas semanas que «gobernar no es recaudar, gobernar es gestionar» y ha insistido en que «no es cierto que subiendo impuestos se sufraguen mejor la educación o la sanidad públicas».

«Todo lo contrario: bajando impuestos se estimula la economía, se acaba con la sumergida y los ciudadanos, autónomos y empresarios tienen más dinero para mover. Así lo hemos certificado en Madrid durante las últimas cuatro bajadas del IRPF en 2007, 2014, 2015 y 2018. Por eso en este 2022 hemos aprobado la mayor rebaja de la historia de la Comunidad de Madrid, única región española sin impuestos propios y con una recién estrenada Ley de Mercado Abierto», ha explicado.

En otro orden de cosas, Ayuso ha presentado el “puente hispano” entre Madrid y Barcelona, un trayecto “alimentado por el mestizaje, la apertura y la celebración” y que arrancará este martes con el Festival de la Hispanidad, que contará con actividades también en Cataluña, así como en Ceuta y Melilla.