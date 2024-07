El Ayuntamiento socialista de San Fernando se inventa un puesto para el ex alcalde de un pueblo vecino

El alcalde socialista de San Fernando, Javier Corpa, habría colocado a un ex alcalde de Torres de la Alameda, el también socialista Carlos Sáez, en un puesto creado para él cuando perdió la alcaldía que ahora ostenta el Partido Popular. Según denuncia el portavoz del PP, Miguel Ángel García Capa, el Ayuntamiento de San Fernando abrió en octubre de 2023 una vacante en una comisión de servicios «sin justificar la urgencia ni la inaplazable necesidad de la misma». Para el puesto se presentaron sólo dos personas. Una mujer, que al parecer quedó excluida del proceso por no presentar copia del DNI, y el ex alcalde socialista de Torres de la Alameda, que fue finalmente quien consiguió la plaza.

Fuentes del PP consultadas por OKDIARIO confirman la relación de amistad entre ambos regidores a quienes se les ha podido ver juntos en varias ocasiones. El PP denuncia que se trata de un procedimiento ad hoc, es decir, creado específicamente para Carlos Sáez.

«Desde el Ayuntamiento de San Fernando de Henares desmentimos totalmente las afirmaciones en relación a la posible colocación a dedo de un trabajador de esta Casa Consistorial, que es funcionario de carrera», aseguran a OKDIARIO fuentes del Ayuntamiento.

«Existen diferentes fórmulas para la provisión de funcionarios/as públicos, tanto en las instituciones locales como en la Administración General: la libre designación, la comisión de servicios y los concursos. En este caso, se trata de una comisión de servicio, con publicación en el BOCM de 24 de octubre de 2023 y a la que pudieron presentarse, por tanto, todos/as aquellos/as candidatos/as que así lo estimaron. Posteriormente, se llevó a cabo una rigurosa selección atendiendo a los requisitos fijados en este procedimiento, y resultando elegido este trabajador. Fue un proceso totalmente transparente», añaden.

«Destacar, además, que esta comisión de servicios fue autorizada por el Ayuntamiento de origen de este funcionario: Torres de la Alameda (PP). En este sentido, remarcar que en la Comisión de Servicio es de obligado cumplimiento contar con un informe favorable del Ayuntamiento de origen», destacan.

Más contrataciones a dedo

El alcalde de San Fernando de Henares ya intentó «colocar a sus amigos» en el Ayuntamiento en el año 2019. El Juzgado de lo Contencioso-Administrativo nº 28 de Madrid declaró nulos los nombramientos de cuatro cargos de confianza a los que el alcalde Corpa, nombró coordinadores de diferentes áreas del Consistorio de la localidad «por no efectuarse conforme a Derecho».

El fallo dio la razón al grupo municipal del PP que presentó el recurso a estos nombramientos a través de su portavoz, Alejandra Serrano. Se trata de unos nombramientos a los que ya se opuso el PP en el pleno celebrado en junio de 2019 al entender entonces que eran «ilegales y fraudulentos», como ha determinado después la Justicia madrileña.

Además, en abril de este año, los trabajadores del Ayuntamiento de San Fernando de Henares se levantaron contra su alcalde por las modificaciones salariales que llevó a cabo subiendo un 30% el sueldo a empleados promocionados a dedo. Concretamente, el regidor socialista acordó una subida salarial para los trabajadores que pertenecen a los grupos más altos, fundamentalmente en puestos a los que se accede por libre designación. Por el contrario, se redujo en un 18% el sueldo de los funcionarios que menos cobran.

Torres de la Alameda

El ex alcalde de Torres de la Alameda, Carlos Sáez Gismero, fue investigado y llamado a declarar en el año 2021 después de la denuncia presentada el 9 de febrero del 2011 por el Partido Popular de ese municipio ante la Fiscalía del Tribunal Superior de Justicia de Madrid. El PP acudió a los tribunales tras detectar posibles indicios de presuntos delitos en diferentes adjudicaciones y contratos cometidos por el regidor en su etapa como alcalde durante los años 2003 al 2007.

Se le acusaba de los delitos de prevaricación, cohecho y malversación de fondos públicos. Entre esas supuestas irregularidades del que fuera también líder del PSM de Torres de la Alameda, destaca el continuo fraccionamiento de obras para adjudicárselas a dedo a empresas de su propio hermano, como Alcotorres SL y Transportes Sáez SL que cobraron de las arcas públicas más de medio millón de euros, de ellos casi 200.000 por unas mismas obras en un polígono industrial entre 2005 y 2006, según los datos manejados por el PP.