El Ayuntamiento de Madrid recurrirá al Supremo la sentencia que anula las zonas de bajas emisiones

El Ayuntamiento de Madrid ha anunciado este jueves que recurrirá la sentencia del Tribunal Superior de Justicia de Madrid (TSJM) que anula las Zonas de Bajas Emisiones (ZBE). El consistorio de José Luis Martínez Almeida llevará al Tribunal Supremo el dictamen emitido por el TSJM tras un recurso de Vox.

Los servicios jurídicos del Ayuntamiento de Madrid ya han estudiado la sentencia y han confirmado que es posible contemplar el recurso de casación, según las declaraciones de Borja Carabante, delegado de Urbanismo, Medio Ambiente y Movilidad, tras la celebración de la Junta de Gobierno local.

En cuanto a si la cuantía de las multas impuestas en relación a las Zonas de Bajas Emisiones será devuelta o no, el edil popular de Urbanismo reveló que las sanciones no se anularán. Así lo afirmó esta semana, cuando detalló que las multas siguen vigentes ya que la sentencia no es firme.

El fallo del TSJM -conocido el pasado martes y emitido el 17 de septiembre de 2024- anula varios preceptos de la Ordenanza de Movilidad Sostenible de 2018, modificada en 2021. Así, la sentencia deja sin efecto las disposiciones que delimitan las Zonas de Bajas Emisiones en todo el municipio de Madrid, así como las que establecen las Zonas de Bajas Emisiones de Especial Protección (ZBEDPE) de Distrito Centro y Plaza Elíptica.

Estas normas son las que impiden entrar en municipio a los coches que carecen de etiqueta ambiental, especialmente en el Distrito Centro, al que muchos madrileños se siguen refiriendo como Madrid Central. El TSJM considera que se da una «manifiesta insuficiencia» de los informes previos a la aprobación de la normativa, entre los que destaca, en línea con la doctrina más reciente del Tribunal Supremo, la «patente insuficiencia»del informe de impacto económico en las medidas adoptadas en la ordenanza municipal.

Así, el tribunal acepta parcialmente las alegaciones del Grupo Municipal de Vox en el Ayuntamiento de Madrid, liderado por Javier Ortega Smith. Vox señalaba en su recurso irregularidades en el proceso de aprobación de la Ordenanza.

Dado que el TSJM ha estimado parcialmente el recurso contencioso-administrativo de Ortega Smith, el resto del articulado de la Ordenanza permanece vigente, incluidos aquellos artículos que mencionen las ZBE y ZBEDPE que puedan implementarse en el futuro.