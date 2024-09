Almeida seguirá multando en Madrid Central pese al fallo del TSJM y no anulará las sanciones impuestas

El Ayuntamiento de Madrid seguirá multando por la entrada a las Zonas de Bajas Emisiones pese a la sentencia del Tribunal Superior de Justicia de Madrid (TSJM) y ha dado instrucciones al servicio jurídico para que estudie la posibilidad de presentar un recurso de casación. El delegado de Urbanismo, Medio Ambiente y Movilidad del Ayuntamiento de Madrid, Borja Carabante, ha asegurado que seguirán vigentes al no ser todavía firme el fallo y que no se anularán las multas impuestas «en base a la jurisprudencia».

«El Tribunal Superior de Justicia anula las ZBE por un defecto formal al no considerar acreditado o justificado adecuadamente el impacto económico que tenía la implantación de las zonas de bajas emisiones», ha explicado Carabante, aunque ha justificado que en la nueva Ordenanza de Movilidad de Madrid 360 se incorporó el impacto presupuestario, algo que esta sentencia no pone en cuestión, así como el impacto económico.

«Se trata de un defecto formal de carácter al valorar, como digo, que no se encuentra suficientemente valorada o motivada esa memoria», ha detallad Carabante. Además, se ha referido a la jurisprudencia al afirmar que no se anulan las multas que ya han sido impuestas en base a esta norma ya que «están bien impuestas».

«Hay experiencia ya y hay jurisprudencia. La ordenanza de Madrid Central que se anuló también determinaba la suspensión de esta zona de bajas emisiones, y lo que se determinó es que las sanciones estaban bien impuestas porque hasta la sentencia esas sanciones y esos accesos indebidos han sido accesos precisamente indebidos», ha insistido el delegado. Por ello, sigue estando prohibido el acceso para ciertos tipos de vehículos a estas zonas porque continúa vigente la normativa hasta que no sea una sentencia firme, al caber todavía la posibilidad de recurso. «Nosotros consideramos que Madrid 360 es de éxito porque ha cumplido el objetivo, por tanto, estamos satisfechos con esa política de movilidad de sostenibilidad porque ha cumplido directiva europea», ha señalado el delegado.

El Gobierno pide a Almeida que recurra

El Gobierno ha instado al Ayuntamiento de Madrid a recurrir la reciente sentencia del Tribunal Superior de Justicia de Madrid (TSJM) que ha anulado las Zonas de Bajas Emisiones (ZBE) de la capital por la «insuficiencia del informe de impacto económico» de esta medida, ante un recurso de Vox. Fuentes del Ministerio de Transportes y Movilidad Sostenible han trasladado su «respecto» al poder judicial, si bien esperan que el sistema judicial «pondere que también hay personas vulnerables que no usan el coche y a los que el sistema judicial debe también amparar».

Desde la cartera de Óscar Puente defienden que las ZBE «han demostrado su eficiencia para reducir la contaminación y la congestión, y mejorar la movilidad, la salud y la vida de los ciudadanos». Señalan, además, que los estudios demuestran que son las personas más vulnerables las mayores víctimas de la contaminación y quienes más sufren que las ciudades no apuesten por una movilidad sostenible. «Aunque para su implantación deben buscarse las medidas que no produzcan un efecto discriminatorio, en realidad no hay mayor efecto discriminatorio que no intervenir en nuestras ciudades para promover una movilidad sostenible, activa, sana y segura», añaden.

Vox pide la dimisión de Almeida

El portavoz de Vox en el Ayuntamiento de Madrid, Javier Ortega Smith, ha pedido la dimisión del alcalde, José Luis Martínez-Almeida, en un «día de alegría» tras el fallo del Tribunal Superior de Justicia (TSJM) y ha anunciado que estudiarán la ejecución provisional de la sentencia. «Espero que (Almeida) cumpla a rajatabla esta sentencia, espero a recurrir ante el que no intente escudarse diciendo que la va Tribunal Supremo», ha declarado Ortega en una comparecencia de prensa, donde ha aconsejado al regidor «que se la lea varias veces y verá cómo esta sentencia está precisamente fundamentada en jurisprudencia de la sala de lo contencioso administrativo del Tribunal Supremo, perfectamente fundamentada en derecho».

Lo que tendría que hacer Almeida «si tuviera dignidad» es «presentar su dimisión por haber mentido a los madrileños y por haber quedado absolutamente desacreditado en todas las mentiras de este Madrid Central, que se ha demostrado que no era otra cosa que una fabulosa maquinaria de recaudación de dinero, con cerca de un millón de euros impuestos todos los días». Después de asegurar que ya se han puesto en contacto con Vox desde asociaciones de automovilistas, el grupo municipal recoge su guante y esperan que el Ayuntamiento «devuelva hasta el último céntimo de todas las multas que se han impuesto, que levanten todas las restricciones y que devuelvan la libertad a los madrileños para poder circular en esta querida ciudad de Madrid».