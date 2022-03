Jose Luis Martínez-Almeida se lanza a pisar calle. El alcalde de Madrid ha redoblado su apuesta por ser cercano a la ciudadanía. En las últimas semanas, ha incrementado su agenda pública para conocer en las distancias cortas los variados problemas de los madrileños. En los últimos tres meses ha estado en la mayor parte de los 21 distritos de la capital. Algunos han contado con su presencia hasta en tres ocasiones. En total, 25 visitas de enero a marzo. Precisamente, tras dimitir como portavoz del PP en febrero, se detecta un incremento en estos recorridos.

Tal como se desprende de los datos recabados por OKDIARIO, Almeida estuvo en enero en cuatro distritos (Moncloa-Aravaca, Arganzuela–en dos ocasiones–, Centro y Tetuán). En febrero se pasó por otros siete (Febrero, Ciudad Lineal, Hortaleza, Chamberí, Chamartín, Latina y Moncloa-Aravaca de nuevo). Sin embargo, en marzo, ya sin la responsabilidad de ser portavoz en el PP, se registra el récord. Ese mes ha estado en Centro –dos veces–, Arganzuela, Villaverde, Chamberí –dos veces–, Salamanca, Barajas –dos veces–, Retiro, Chamartín, Usera y Puente de Vallecas. Diez distritos en un mes que todavía no ha terminado.

Únicamente Almeida no se ha dejado ver en visita oficial este 2020 en Fuencarral-El Pardo, Villa de Vallecas, Vicálvaro, San Blas-Canillejas y Carabanchel.

Estas visitas han servido para inaugurar centros dotacionales, para visitar obras en la M-30 y en centros deportivos, para estrenar monumentos como (por los fallecidos del Yak-42, por las víctimas del 11-M y por la piloto María de Villota), para homenajear a madrileños centenarios, para recorrer instalaciones empresariales, ermitas y zonas comerciales o para presentar un plan de cuidado de los alcorques, entre otros muchos.

Almeida también ha abierto una oficina para personas con movilidad reducida, ha paseado por una senda que conecta Madrid con Pozuelo, ha visitado comisarías de Policía, de Samur y hermandades religiosas, ha apoyado el supermercado Ukramarket que se ha volcado con la crisis en Ucrania o ha colado la primera piedra del centro logístico de última generación Guglielmo Marconi. Igualmente, ha colocado placas de reconocimiento a madrileños ilustres, ha inaugurado un puente en Barajas, ha estrenado una oficina de Inteligencia Artificial, un centro comercial, una biblioteca, etc.

Inauguración de la biblioteca de San Fermín hace unos días.

Por su parte, su antecesora, Manuela Carmena, se distinguió por la ruta Un mes, un distrito. Prometió visitar cada 30 días una de las 21 Juntas Municipales en las que se divide administrativamente la capital. No obstante, como publicó OKDIARIO, inmensa en decenas de crisis internas abandonó esta costumbre. La exjueza se bunkerizó en el Palacio de Cibeles una vez que tuvo que asumir la concejalía de Cultura y cesar a su hombre fuerte en la de Economía. Tuvo que afrontar escándalos como el caso Open de Tenis, la remunicipalización de BiciMad o los contratos a entidades vinculadas. No obstante, no dejó de lado su agenda internacional. Frente a Almeida que se centra en la ciudad, su predecesora se caracterizó por viajar constantemente fuera de España.

Contraataque

Por su parte, la líder de la oposición, al ver que Almeida gana terreno en la calle, ha lanzado una ofensiva. Este sábado ha prometido que se acercará a los vecinos. Ha lanzado su campaña «Barrio a Barrio». Este fin de semana han empezado esta iniciativa para frenar al alcalde. «Queremos estar presentes de forma masiva en los barrios de la ciudad», ha comentado la dirección de Más Madrid a sus seguidores.

En esta precampaña electoral Rita Maestre ya se ha descubierto como previsible candidata a alcaldesa. Además, deja ver que su propuesta como cabeza de cartel hace propósito de enmienda a la izquierda enfadada que sólo agita el miedo a «la ultraderecha» para captar votos. Para impulsar su campaña «constructiva y propositiva» contarán con conciertos. A través de grupos de teatro y de música quieren atraer a los madrileños a sus mítines.

«Esta es una manera de demostrar que formamos parte de una organización que, no sólo denuncia la acción de Gobierno del equipo de Almeida, sino que trabaja de forma constructiva y propositiva por otro modelo de ciudad», desarrollan. La primera cita ha sido en Fuencarral-El Pardo y han aprovechado para «exigir equipamientos culturales y espacios públicos dignos para todas». Han participado las dirigentes Mónica García y Rita Maestre, los concejales capitalinos Pilar Perea y Nacho Murgui, y los diputados regionales Raquel Huerta y Alberto Oliver. Llama la atención la sonada ausencia del líder de Más País, Íñigo Errejón.