El alcalde de Madrid, José Luis Martínez-Almeida, estrenará en diciembre nuevo jefe de prensa. Será Daniel Bardavío, el antiguo hombre fuerte en temas de comunicación de Albert Rivera cuando era el líder de Ciudadanos. Así lo ha confirmado a OKDIARIO el propio Bardavío, que hasta este momento trabaja en Bruselas con la delegación de Ciudadanos Europa. En su perfil de la red social Twitter se define como «periodista. Asesor de Comunicación. Ateo. Realista y de la Real Sociedad». En su perfil en LinkedIn recoge que trabajó en el gabinete de prensa del Senado, en varios medios de comunicación, en los equipos de los socialistas Javier Rojo Eduardo Madina y en la Fundación Alternativas, entidad vinculada al PSOE.

Se trata de una estrategia del propio regidor madrileño para dar un «revulsivo» a su imagen. Su anterior jefe de prensa fue Joaquín Vidal. El fichaje llega en plena polémica del PP de Madrid ante la celebración del próximo congreso regional en el que se debe elegir la Presidencia de la formación y las posturas encontradas de Almeida y Ayuso al respecto.

Pese a que el propio Almeida ha reiterado en multitud de ocasiones que no realizaría declaraciones al respecto, en una comida con la jefa del Ejecutivo madrileño, quien ya había manifestado su pretensión de liderar el partido en Madrid, le trasladó su preferencia de una tercera vía, esto es, separar cargo orgánico e institucional.

Este miércoles Almeida ha negado la existencia de una «guerra» en el PP madrileño. No obstante, sí ha reconocido «opiniones diferentes sobre cómo organizar el partido», y ha argumentado que integra «un buen tándem» con la presidenta regional, Isabel Díaz Ayuso.

Tras una visita al distrito de Usera, un día después de su esperado reencuentro público con Ayuso, Almeida ha negado que se dé un «pulso» a su compañera. Preguntado por la relación de amistad que mantienen, ha remarcado que se le hace probar «cosas que es muy difícil probar». «Nos vemos ayer en la misa, nos damos un abrazo, estamos hablando… y se dice uy, no se llevan tan bien. Comimos en Sol hace diez días, y tampoco se llevan tan bien», ha lamentado.

Ha enfatizado que cuando comió con Ayuso y le trasladó su opinión ni «volaron los cuchillos» ni se levantaron «airados». Considera Almeida que «lo importante» es que el partido funcione, y lo ve «fundamental para llevar a Casado a La Moncloa».

«Opino por mí, y si me dice si hay guerra en el PP regional, creo que no la hay. ¿Si me dice hay opiniones diferentes sobre cómo organizar el partido? Sí», ha señalado el primer edil de la capital, quien ha agregado que ello ya se ha dicho «en público y en privado».