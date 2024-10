La alcaldesa de Ciempozuelos rabia porque una consejera de Ayuso visita un centro asistencial sin avisar

La Consejera de Familia, Juventud y Asuntos Sociales del Gobierno Regional, Ana Davila, visitó la semana pasada el Complejo Asistencial Benito Menni de las Hermanas Hospitalarias del Sagrado Corazón de Jesús en Ciempozuelos para conocer las nuevas instalaciones y el trabajo que, históricamente, llevan realizando estos trabajadores en el municipio. Los profesionales cuidan de las personas que hacen uso del centro a través de terapias ocupacionales, sesiones de fisioterapia y atención psicológica y psiquiátrica.

Sin embargo, a la alcaldesa de Ciempozuelos, Raquel Jimeno, parece no haberle sentado bien la visita de Dávila sin avisar y a través de sus redes sociales le ha reprochado ese gesto: «Es una deslealtad institucional y una anomalía democrática que no debemos de normalizar».

«Debe de saber Dávila, que si viene en calidad de Consejera, no representa al PP, sino a toda la ciudadanía madrileña y debe un respeto a los vecinos de Ciempozuelos que han elegido a su alcaldesa. Faltándome el respeto a mí se lo ha faltado a los ciempozueleños», añadía.

El portavoz del PP en el municipio, Héctor Añover, no tardó en responder a estas críticas: «Quien vulnera derechos fundamentales de la oposición, quien ningunea a la oposición en los actos institucionales, quien no invita a los concejales a muchos actos del municipio, quien pretende asfixiar y silenciar al resto de la Corporación Municipal, ahora se indigna porque no es la protagonista de una legítima visita institucional de una Consejera de la Comunidad», ha dicho Añover.

En este sentido, el portavoz popular ha tachado de «incalificable» la pataleta de la alcaldesa socialista y ha lamentado que no sea capaz de ver más allá de sí misma en vez de preocuparte por los problemas de los vecinos de Ciempozuelos, como por ejemplo, la falta de un ascensor en la estación de tren de Ciempozuelos».

Estación de tren

Las personas con movilidad reducida del municipio, se enfrentan cada día a una auténtica pesadilla cuando tienen que coger el tren. No pueden hacerlo en Ciempozuelos porque no tiene ascensor y tienen que irse hasta Aranjuez para poder usar el transporte público.

El Gobierno socialista del municipio, prometió que pondría en marcha las obras para la construcción de este elevador, pero todo ha quedado en un «proyecto fantasma» como denuncia la oposición porque, hasta la fecha, «sigue sin haber nada».

El miércoles, el portavoz del PP Héctor Añover, mandó una carta al ministerio de Transportes de Óscar Puente para preguntar por este proyecto que, hace dos años, dijeron que estaba en un estado incipiente.

Casualmente, tan sólo un día después de mandar este escrito, el jueves, la alcaldesa, Raquel Jimeno, recibió en el Ayuntamiento al director general de Negocios y Operaciones Comerciales de Adif, Jesús Campo y a la directora de Planificación, Montserrat Rallo para tratar el proyecto de la construcción del ascensor y una obra de remodelación en el ámbito de la estación de tren.

Para el PP, esto no es más que una estrategia para hacerse la foto porque la redacción del proyecto todavía no está hecha. «Han mentido en muchas ocasiones. En 2018, el ministro Ábalos dijo que estaba en fase 1 de licitación y no era verdad y más tarde lo volvieron a repetir en 2021 sin ser cierto».

«Veremos si la de ahora es la definitiva o siguen tomando el pelo a los vecinos porque dos años después, seguimos sin ascensor y los usuarios con movilidad reducida siguen perjudicados por la incompetencia del Gobierno del PSOE», ha lamentado el popular.