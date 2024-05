La alcaldesa de Ciempozuelos vacía la caja para tumbar iniciativas del PP alegando que no hay dinero

«El devenir de los hechos a los que se refieren los escritos de demanda a los que se les aplica los preceptos legales citados no son sino prueba contundente de la voluntad de la Presidenta de la Corporación Municipal de no admitir la enmienda presentada para evitar votar y debatir la misma (…) La no inclusión en el orden del día supone un atentado contra las atribuciones de control y fiscalización reconocidas a los miembros del órgano municipal», recoge la sentencia. Indica también que a los mecanismos de control no se les exige que «tengan éxito o el resultado deseado por quienes lo ejercen, sino que se permita ejercerlos y ello se ha incumplido por el Ayuntamiento demandado».

El PP de Ciempozuelos ha exigido la dimisión de la alcaldesa del PSOE, después de que la resolución del magistrado -que condena al Ayuntamiento a pagar las costas- anulara, concretamente, el acuerdo del Pleno ordinario del 23 de febrero de 2023 sobre una enmienda a una modificación presupuestaria a propuesta de la Alcaldía, sin ningún criterio técnico ni jurídico.

Desde el grupo municipal denuncian que la primera edil «utiliza técnicas antidemocráticas para acallar a la oposición» y la han acusado de «actitud caciquil» por gobernar «Ciempozuelos como si fuera su cortijo», «al más puro estilo sanchista, de la que parece alumna aventajada». Los populares han pedido también que sea ella quien «asuma el pago» de las costas y «no haga sufragar a los vecinos su irresponsabilidad:»La señora Jimeno no puede esconderse detrás de la institución».