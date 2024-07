El alcalde socialista de Manzanares el Real congela los cheques comida para familias vulnerables

Manzanares el Real vive un momento de inestabilidad política sin precedentes. Desde que el alcalde socialista del municipio rompiese su acuerdo de Gobierno con el resto de formaciones de izquierdas, muchas han sido las medidas que ha ido posponiendo o paralizando. Concretamente, el Consistorio encabezado por José Luis Labrador no ha concedido los cheques para la compra de productos de primera necesidad de la región que contaban con un presupuesto para 2024 de 20.000 euros.

La ruptura unilateral e inesperada del acuerdo de Gobierno por parte del alcalde socialista de Manzanares el Real ha provocado una situación de incertidumbre en el desarrollo de programas acordados y presupuestados. Por este motivo, en el pasado Pleno celebrado el pasado jueves, solicitaron al Consistorio la ejecución de los programas para los cuales se reservaron partidas presupuestarias incluidas en el presupuesto para el ejercicio presente y que fueron aprobadas por este Pleno.

«Son importantes los programas de Movilidad, Comercio, Promoción Económica y Empleo Verde, pero especialmente es importante la partida para Asistencia Social Primaria destinada a las familias que más lo necesitan de nuestro pueblo», apuntaban desde Más Madrid. Desde la formación apuntan a que el año 2024 comenzó con la suspensión de los fondos europeos FEAD y, pese a la cooperación de Servicios Sociales con otras entidades privadas sociales, el apoyo actual no es suficiente para las familias que tienen más dificultades en adquirir la cesta de la compra en el municipio.

«Anticipando esta situación, la antigua concejalía de bienestar social destinó una partida del presupuesto 2024 de 20.000 euros para bonos que faciliten la adquisición de productos de primera necesidad para las familias más necesitadas, derivadas de Servicios Sociales. Entendemos que la importancia de este programa es superior a la de la coyuntura política y que, estando ya aprobadas las partidas presupuestarias, no hay impedimento alguno para ejecutar el programa», apuntan desde el partido.

Por este motivo, solicitan a alcalde que desbloquee estos fondos y que inicie en el tercer trimestre de este año el programa de emisión y distribución de bonos sociales para canjear en el comercio local hasta alcanzar el importe de recogido en el presupuesto 2024.

Ruptura del Gobierno

Ni la minoría de concejales del PSOE, ni un posible gobierno de PP y Vox. Nada disuadía al alcalde socialista de Manzanares el Real, José Luis Labrador, de romper su acuerdo de gobierno con Podemos, IU y Más Madrid-Equo. «Basta ya de ninguneos, de falta de respeto a nuestra institución, de falta de compromisos y de dejadez en las responsabilidades encomendadas y acordadas», explicaba el pasado 16 de junio en una misiva muy crítica con sus socios de gobierno que enviaba a los vecinos del municipio.

En las elecciones municipales del pasado año, el candidato socialista consiguió tres concejales, los mismos que Podemos. Para revalidar su cargo al frente del Consistorio municipal se apoyó, tanto en la formación morada, como en Más Madrid, que se hizo con un concejal, sumando así siete ediles, frente a los cinco del Partido Popular y uno de Vox.

Pese a esta minoría, Labrador retiraba todas las áreas delegadas a los concejales de los otros grupos «por falta de confianza» y rompía, por tanto, su acuerdo de gobierno. «El poder llegar a dicho pacto de gobierno fue duro, con mucho desacuerdo, pero al final lo aceptamos por intentar dar estabilidad institucional a nuestro Ayuntamiento», aseveraba el alcalde de Manzanares el Real.

Una estabilidad que, tal y como ha reconocido el propio Labrador, ya no va a producirse tras esta ruptura del acuerdo de Gobierno. Sin embargo, el alcalde socialista aseguraba que, tras un año en el Consistorio, la situación ya había llegado a un punto del todo insostenible. «Como alcalde me puede la responsabilidad que asumí hace 5 años con mis vecinos, responsabilidad de sacar adelante propuestas y proyectos que mejoren la vida de la gente, que podamos avanzar como municipio desde el consenso, trabajo y responsabilidad, y este último año no lo estoy consiguiendo», lamentaba.

Por este motivo, el alcalde manifestaba su hartazgo con estos grupos políticos. «Desde el grupo municipal que represento y que se conforma por tres concejales, hemos dicho ‘¡basta ya!’, basta ya de ninguneos, basta ya de falta de respeto a nuestra institución, basta ya de falta de compromisos y de dejadez en las responsabilidades encomendadas y acordadas», sentenciaba.

Asimismo, el primer edil del PSOE señalaba que, tanto él, como sus compañeros de partido han tratado de «tender puentes y buscar soluciones» y han asumido que, aunque es una «decisión dura» ha decidido romper el pacto de Gobierno alcanzado con el resto de Grupos que conforman el Equipo de Gobierno, y retirar todas las áreas delegadas a sus concejales por falta de confianza, asumiendo éstas por los tres concejales del PSOE.