El alcalde socialista de Manzanares el Real echa de su Gobierno a Podemos y Más Madrid: «¡Basta ya!»

Ni la minoría de concejales del PSOE, ni un posible gobierno de PP y Vox. Nada ha disuadido al alcalde socialista de Manzanares el Real, José Luis Labrador, de romper su acuerdo de gobierno con Podemos, IU y Más Madrid-Equo.»Basta ya de ninguneos, de falta de respeto a nuestra institución, de falta de compromisos y de dejadez en las responsabilidades encomendadas y acordadas», ha explicado en una misiva muy crítica con sus socios de gobierno que ha enviado a los vecinos del municipio.

En las elecciones municipales del pasado año, el candidato socialista consiguió tres concejales, los mismos que Podemos. Para revalidar su cargo al frente del Consistorio municipal se apoyó, tanto en la formación morada, como en Más Madrid, que se hizo con un concejal, sumando así siete ediles, frente a los cinco del Partido Popular y uno de Vox.

Pese a esta minoría, Labrador ha informado de que ha decidido retirar todas las áreas delegadas a los concejales de los otros grupos «por falta de confianza» y romper, por tanto, su acuerdo de gobierno.»El poder llegar a dicho pacto de gobierno fue duro, con mucho desacuerdo, pero al final lo aceptamos por intentar dar estabilidad institucional a nuestro Ayuntamiento», ha aseverado el alcalde de Manzanares el Real.

Una estabilidad que, tal y como ha reconocido el propio Labrador, ya no va a producirse tras esta ruptura del acuerdo de Gobierno. Sin embargo, el alcalde socialista ha asegurado que, tras un año gobernado, la situación ya ha llegado a un punto del todo insostenible. «Como alcalde me puede la responsabilidad que asumí hace 5 años con mis vecinos, responsabilidad de sacar adelante propuestas y proyectos que mejoren la vida de la gente, que podamos avanzar como municipio desde el consenso, trabajo y responsabilidad, y este último año no lo estoy consiguiendo», ha lamentado.

Por este motivo, el alcalde ha manifestado su hartazgo con estos grupos políticos.»Desde el grupo municipal que represento y que se conforma por tres concejales, hemos dicho ‘¡basta ya!’, basta ya de ninguneos, basta ya de falta de respeto a nuestra institución, basta ya de falta de compromisos y de dejadez en las responsabilidades encomendadas y acordadas», ha sentenciado.

Asimismo, el primer edil del PSOE ha señalado que, tanto él, como sus compañeros de partido han tratado de «tender puentes y buscar soluciones» y han asumido que, aunque es una «decisión dura» ha decidido romper el pacto de Gobierno alcanzado con el resto de Grupos que conforman el Equipo de Gobierno, y retirar todas las áreas delegadas a sus concejales por falta de confianza, asumiendo éstas por los tres concejales del PSOE.

«Ahora es el momento de la reflexión, de buscar consensos, tender puentes y trabajar para que los proyectos que verdaderamente importan a nuestros vecinos sean una realidad. Se hará con esfuerzo y empeño, enterrando cualquier losa partidista o populista que impida tener una visión aún más amplia de la realidad de nuestro municipio», reza la carta emitida por Labrador.

El alcalde de Manzanares el Real ha querido también pedir disculpas por esta situación de inestabilidad. «Creo firmemente que mi cargo se debe desempeñar con responsabilidad y convicción, porque mi único objetivo es seguir haciendo que Manzanares El Real sea un pueblo con futuro», ha concluido.

Más Madrid pide que recapacite

Desde Más Madrid, han pedido en un comunicado al regidor que «recapacite» y que «sea fiel al mandato progresista de las urnas» del 28 de mayo del año pasado». Para la formación, esta ha sido una decisión «unilateral, sin explicaciones ni negociaciones previas», que para la formación madrileña «puede ser revertida» si el PSOE Manzanares El Real «tiene la voluntad de sentarse a hablar».

En este sentido, Más Madrid ha recordado que «la única alternativa a un Gobierno de coalición progresista es un Gobierno con Partido Popular y Vox» y ha recordado que «esa alternativa no sólo sería nefasta para el municipio, sino que significaría un incumplimiento del mandato de las urnas».

Más Madrid ha puesto de relieve «su plena disposición a dialogar» para llegar a un «acuerdo» que no sea «dejar a Manzanares El Real sin Gobierno y en un futuro de incertidumbre». Para la concejala y portavoz de Más Madrid en Manzanares El Real, Silvia Masiá, desde su partido van a seguir tendiendo la mano al PSOE para seguir haciendo políticas progresistas que mejoren el municipio e impedir «un Gobierno de retroceso junto a PP y Vox».