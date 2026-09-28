Un alcalde del PSOE investigado por violencia de género crea un partido para volver a presentarse a las elecciones

José María Barrado, alcalde de Villanueva de Perales (Madrid) entre 2020 y 2023 bajo las siglas del PSOE hasta ser cesado por una moción de censura, ha creado su propio partido, Perales Avanza, con el que pretende volver a presentarse a las elecciones municipales de 2027. Lo hace después de haber sido detenido el año pasado por un presunto episodio de violencia de género contra su pareja.

Barrado gobernó Villanueva de Perales, un pequeño municipio del suroeste de la Comunidad de Madrid, durante tres años bajo las siglas socialistas. En 2023, una moción de censura acabó con su mandato y llevó a la alcaldía a José María Lloret, al frente de una agrupación vecinal que gobierna en coalición con el PP. Ahora, de cara a las municipales de mayo de 2027, Barrado ha optado por presentar candidatura propia a través de una nueva formación, Perales Avanza, con la que busca regresar al Ayuntamiento que dirigió hasta hace tres años.

En 2025, Barrado fue detenido por la Guardia Civil tras un episodio de violencia de género contra su entonces pareja, con la que además comparte negocio: ambos son propietarios del Bar La Plaza, en el mismo municipio. Según fuentes conocedoras del entorno, la mujer llegó a solicitar una orden de alejamiento que posteriormente retiró, alegando la necesidad de seguir trabajando juntos en el negocio familiar. Las mismas fuentes señalan que no habría sido el único episodio de este tipo entre la pareja, y que sus disputas serían conocidas en la localidad.

Antes de su etapa como alcalde, Barrado ejerció como teniente de alcalde en los gobiernos de César Muñoz Mateos y de su hermano, Juan Antonio Barrado Jiménez, alcalde de Villanueva de Perales entre 2003 y 2007, ambos también del PSOE. En 2018, el fiscal de Medio Ambiente del Juzgado de Instrucción número 4 de Móstoles solicitó penas de prisión —seis años para César Muñoz y cinco para Juan Antonio Barrado, junto con la entonces concejala de Medio Ambiente María Luz Herranz— por un presunto delito contra los recursos naturales relacionado con vertidos tóxicos no autorizados al arroyo Fandiño, afluente del río Perales, en una zona protegida de la Red Natura 2000.

Un pueblo dividido para 2027

Villanueva de Perales afronta las municipales de mayo de 2027 con el mapa político fragmentado. El actual alcalde, José María Lloret, llegó al cargo en 2023 al frente de una agrupación vecinal que gobierna en coalición con el PP, tras la moción de censura que desalojó al PSOE de Barrado. Ahora, la irrupción de Perales Avanza añade un tercer actor a un tablero ya de por sí convulso, en un municipio donde los cambios de alcaldía por mociones de censura y las tensiones internas del PSOE local llevan años marcando la vida institucional.