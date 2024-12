Adiós al Wanda Metropolitano a partir de este día: el cambio que va a dar mucho de que hablar esta Navidad

La llegada de la Navidad a Madrid siempre trae consigo sorpresas mágicas, pero este año será inolvidable gracias a Madrid On Ice, una experiencia única que transformará el estadio Riyadh Air Metropolitano (que también se conoce como Wanda Metropolitano) en un espectacular escenario navideño. El evento contará con una de las pistas de hielo más grandes de Europa, con más de 4.760 metros cuadrados de superficie helada que rodeará el césped del estadio, permitiendo a más de 1.500 patinadores disfrutar al mismo tiempo de esta maravilla invernal.

Desde el 21 de diciembre hasta el 5 de enero, el emblemático estadio del Atlético de Madrid se convertirá en el epicentro navideño de la capital. Con actividades para toda la familia, talleres, espectáculos y una oferta gastronómica irresistible, esta propuesta se posiciona como el plan perfecto para celebrar la Navidad de una manera diferente y emocionante. Pero la principal atracción de Madrid On Ice es su monumental pista de hielo, que no sólo destaca por su tamaño sino también por su ubicación privilegiada alrededor del césped del estadio. Con un diseño que permite una experiencia de patinaje fluida y divertida, el espacio contará con más de 3.000 pares de patines disponibles para los visitantes. Además, cada tarde y noche se cerrará con espectáculos sobre hielo llenos de luces y música, creando una atmósfera mágica que promete ser inolvidable.

El cambio del Wanda Metropolitano para Navidad

Los visitantes podrán elegir entre sesiones matutinas, ideales para quienes buscan tranquilidad o desean aprender a patinar en un ambiente relajado, y las sesiones vespertinas, donde los espectáculos finales convierten la pista en un auténtico escenario de fantasía.

En concreto podemos encontrar cuatro turnos. El de mañana, de 10 a 12 horas, el de tarde de 13 a 15 horas, el de tarde de 16 a 18 horas y el de noche de 19 a 22 horas. De este modo puedes elegir la hora a la que deseas patinar y sacar tus entradas desde la web de Madrid On Ice.

Pero el evento no se limita únicamente al patinaje sobre hielo. Madrid On Ice está diseñado para ofrecer entretenimiento a lo grande, con actividades que garantizan diversión para todas las edades. Entre las propuestas destacadas se encuentran los castillos hinchables, el trenecito de Papá Noel y los talleres navideños, donde niños y adultos podrán dejar volar su creatividad con manualidades, pintacaras y otras sorpresas.

Además, la Casita de Papá Noel abrirá sus puertas del 21 al 24 de diciembre, dando la oportunidad a los más pequeños de conocer al entrañable personaje navideño y contarle sus deseos. A partir del 25 de diciembre, los protagonistas serán los Reyes Magos, que estarán disponibles para recibir las cartas de los niños en un espacio especialmente decorado para la ocasión.

La magia también se vive en el paladar

Ningún evento navideño estaría completo sin una oferta gastronómica que invite a disfrutar de los sabores más típicos de la época. Durante tu visita, podrás deleitarte con un delicioso chocolate con churros, castañas asadas o el siempre popular algodón de azúcar. Además, el recinto contará con zonas de restauración cerradas y climatizadas, donde será posible disfrutar de una variedad de opciones que incluyen crepes, dulces navideños y fast food.

Estas áreas de descanso están pensadas para que los asistentes puedan reponer fuerzas entre actividades y seguir disfrutando del ambiente festivo.

Horarios, entradas y precios

Madrid On Ice abrirá sus puertas el 21 de diciembre y funcionará hasta el 5 de enero, con horarios de 10:00 a 22:00 horas. Las entradas, que ya puedes comprar en la web de Madrid on Ice, tendrán un precio de 18,50 euros más gastos de gestión, pero no para todos los asistentes ya que los menores de 3 años y los mayores de 70 van a poder acceder de forma gratuita.

Como ya hemos contado al principio, el evento está diseñado para adaptarse a diferentes tipos de público, con turnos distribuidos a lo largo del día para garantizar una experiencia cómoda y segura para todos los asistentes. Las mañanas son perfectas para los que buscan una atmósfera más tranquila de modo que si vais solos o en pareja serán quizás la mejor opción, mientras que las tardes y noches están pensadas para quienes desean sumergirse en el espectáculo navideño con luces y música, especialmente los más pequeños y los jóvenes.

Un plan imprescindible para estas fiestas

Con una combinación de actividades, gastronomía, y el encanto único de su pista de hielo gigante, Madrid On Ice en el estadio Riyadh Air Metropolitano promete ser uno de los eventos navideños más destacados de este año en la capital. Tanto para familias como para grupos de amigos, este plan garantiza momentos de diversión, magia y espíritu navideño en un entorno espectacular.

Si buscas algo diferente para estas fiestas, esta es tu oportunidad de vivir una experiencia inolvidable. ¿Listo para ponerte los patines y sumergirte en la magia de la Navidad?.