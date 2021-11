El PP de Madrid se prepara para su 17º Congreso Regional que nombrará al sustituto de Pío García-Escudero al frente de la formación. La fecha está por decidir pero ya se empiezan a hacer las primeras cábalas. En el enfrentamiento abierto entre Isabel Díaz Ayuso y Génova hay un dato importante: los órganos encargados de dirimir las posibles disputas internas están ocupados por cargos ligados al alcalde de Madrid, José Luis Martínez-Almeida. El primer edil de la capital defiende, como la dirección de Pablo Casado, un líder orgánico en el PP madrileño con dedicación exclusiva.

En primer lugar está la presidenta del Comité de Derechos y Garantías a nivel nacional. Es Andrea Levy, concejal de Cultura, Turismo y Deportes de Almeida. Fuentes de su entorno explican a OKDIARIO que, por el momento, no han recibido ninguna queja oficial de que el congreso del PP de Madrid se tendría que haber convocado ya. Este órgano que resuelve recursos internos se reúne con una periodicidad que va en función de la carga de asuntos a tratar. Desde después del verano no se ha convocado. En todo caso, las citadas fuentes subrayan que «no tendría mucho sentido» un recurso en este punto si no hay ningún documento de convocatoria de congreso que recurrir.

El presidente del Comité Electoral en Madrid es Ángel Carromero, actualmente en coordinación de la Alcaldía. Este cargo es clave a la hora de designar personas en los municipios que a la postre votarán en el congreso. Este mismo puesto lo asumió temporalmente el propio Pablo Casado en 2018 cuando Pío García-Escudero nombró al equipo que iba a organizar las elecciones de 2019. Meses después el entonces vicesecretario de Comunicación del PP anunció que se presentaba a las primarias contra Soraya Sáenz de Santamaría y María Dolores de Cospedal.

El presidente del Comité de Derechos y Garantías del PP de Madrid es José Luis Álvarez Ustarroz, alcalde de Majadahonda. Fue uno de los pocos cargos que, junto a la presidenta de Nuevas Generaciones de Madrid, Ana Isabel Pérez Baos, se pronunció en el cónclave del pasado viernes a favor de no convocar ya el congreso, esto es, la postura de Pablo Casado, contraria a los deseos de Isabel Díaz Ayuso.

Otro cargo que controla una persona de la máxima confianza de Almeida es la Presidencia del Comité de Afiliaciones. Este cargo recayó en Inma Sanz, portavoz del Gobierno del Ayuntamiento de Madrid y concejal de Seguridad y Emergencias.

Se da la circunstancia de que el control del censo es siempre crítico en este proceso de primarias. Determinar quién puede votar afecta al resultado de la votación final. Como en todos los partidos, el censo no es transparente y las suspicacias siempre existen sobre el número real de afiliados al corriente de pago que pueden votar. Del mismo modo, las afiliaciones de última hora y pagar cuotas in extremis para poder votar pueden decantar un resultado ajustado.

Por último, otro puesto relevante es la Presidencia del Comité Jurídico del PP madrileño. En este caso, el cargo está ostentado por la también concejal capitalina Paloma García Romero, delegada del área de Obras y Equipamientos.

Dentro del equipo del PP de Madrid remiten a la dirección nacional a la hora de resolver las dudas que hay sobre la mesa. El quid de la cuestión es si se tiene que adelantar la convocatoria del congreso regional teniendo en cuenta que tocaba en marzo de este año. No obstante, se retrasó unas semanas y llegaron las elecciones del 4-M, convocatoria que retrasó todo el proceso interno.

Del mismo modo, otras fuentes del PP madrileño apuntan que los cargos intermedios citados están para dirimir cuestiones municipales. Esgrimen que en el caso del congreso autonómico todo pasará por la planta noble de Génova.