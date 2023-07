Los 29 ediles de José Luis Martínez-Almeida tendrán dedicación exclusiva. Aunque la oposición integrada por PSOE, Más Madrid y Vox han pedido que no sea así, el Partido Popular ha considerado que no es propio de la Alcaldía de la capital tener concejales de gobierno que no tengan jornada completa. Esto se traduce en que 9 concejales (5 de Más Madrid y 4 del PSOE) no cobrarán el sueldo íntegro. Tendrán que conformarse con una dedicación del 75% de la jornada que implica una cuarta parte de sueldo.

Tal como indican fuentes consistoriales a OKDIARIO, en la oposición liderada por Reyes Maroto y Rita Maestre no ha sentado nada bien esta circunstancia. No obstante, finalmente han tenido que dar el brazo a torcer ya que Almeida ha hecho valer la idea de que no tiene sentido concejales que tienen responsabilidades en el Gobierno municipal un día a la semana no acudan a trabajar. Por el contrario, estos concejales al frente de concejalías importantes trabajan más de las horas estipuladas, por lo que la lógica dice que tienen que tener un 100% de dedicación en el Ayuntamiento.

En los primeros compases del mandato madrileño son muchas las cosas que tienen que negociar entre los grupos municipales. Un tira y afloja que se da entre los portavoces. No ha habido grandes roces a la hora de dividir el número y los tiempos de intervención en el Pleno, el reparto de oficinas, el reparto de presidencias de las comisiones. Sin embargo, el gran choque ha sido por el dinero de las nóminas.

Finalmente, los concejales que han tenido que conformarse con una dedicación del 75% son Félix López-Rey, Lucía Lois, Nacho Murgui, Mar Barberán y Esther Gómez Morante, por Más Madrid; y Ana Isabel Lima, Antonio Giraldo, Emilia Martínez y Nacho de Benito, por el PSOE. Por su parte, Francisco Javier Ortega Smith, Carla Toscano y Arantzazu Cabello, de Vox; y Daniel Viondi, del PSOE, no cobran sueldo municipal y sí están adscritos al régimen retributivo de asistencia a órganos colegiados porque tienen otro cargo público como ser diputado nacional.

Los sueldos de los concejales en Madrid son de 101.811 euros anuales para portavoces de grupo municipal y 67.291 euros para concejales sin responsabilidades de gestión pública si tienen jornada completa. Por tanto, los miembros de la Corporación que estén al 75% cobran 50.468 euros por ejercicio, 16.822 euros menos. Algunos grupos municipales optan por rotar esa condición a lo largo del mandato para no perjudicar a determinados compañeros del grupo municipal.

Pleno

Otro de los extremos que quedaban por pactar entre los grupos es la fecha del primer pleno. Llama la atención que, a pesar de que las críticas a la gestión del PP son constantes, han considerado que no es necesario organizar una sesión ordinaria de control al Gobierno antes de septiembre. Únicamente está prevista una sesión extraordinaria para dar luz verde a la modificación de las normas urbanísticas que desde el final del mandato pasado están bloqueadas. El malestar entre las constructoras que no podían iniciar nuevos proyectos es grande y por eso Almeida ya avisó de que resolver esta cuestión sería una de las primeras medidas a aprobar una vez que no depende ni de Vox, ni de Ciudadanos.