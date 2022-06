Lista de todos los bancos que no cobran comisiones por tener una cuenta abierta

Ahorrar el máximo posible pasa por no gastar más de la cuenta, estos bancos no cobran comisiones, permitiendo obtener unos euros de más en nuestra cuenta corriente. Una elección del de nuestro banco de confianza que puede darnos más de una alegría inesperada. Si estás buscando dónde poner tu dinero o nómina, no lo dudes, en esta lista encontrarás todos los bancos que no cobran comisiones a sus clientes, ofreciéndoles una serie de ventajas que en estos tiempos que corren es algo indispensable.

Estos son todos los bancos que no cobran comisiones por tener una cuenta abierta

Uno de los bancos que no ofrece comisiones a sus nuevos clientes es ING Direct , un clásico que atrae año tras año a nuevos clientes. No cobra comisiones y eso es algo que muchos agradecen a este banco online que llegó para ofrecer una nueva forma de gestionar nuestros recursos. Además, también ofrece tarjetas gratuitas y descuentos en compras.

OpenBank tiene la cuenta corriente Open en la que los nuevos clientes no pagan comisiones de ningún tipo. La tarjeta de débito es también gratis para el primer titular un extra que debemos tener en cuenta. Transferencias gratis y descuentos inmediatos en algunas compras son los principales atractivos de este tipo de cuenta.

N26 está de moda. La llegada de un banco desde fuera que ofrece seguridad y buenas condiciones es siempre un acierto. Una tarjeta de débito con descuentos puntuales y tres retiradas al mes en la zona euro de dinero son las principales ventajas de este banco online tan popular en estos tiempos que corren.

La Cuenta inteligente EVO no tiene comisiones ni requisitos. Ofrece también una tarjeta única de crédito y de débito gratuita para que sus clientes puedan hacer sus operaciones de la mejor manera posible. Por si fuera poco, puedes operar en todos los cajeros de España sin coste extra. Es compatible con las principales aplicaciones de pago virtual, haciendo más fáciles las compras online.

La cuenta clara de Abanca no tiene comisiones. Se puede operar fácilmente con este banco, domiciliando los pagos de forma eficiente online. Las transferencias llegan al mismo día y además, pueden cobrar 300 euros gratis si traes tu nómina a este banco que gana clientes por estas condiciones favorables que también incluyen una tarjeta de débito gratis.

Estos son algunos de los bancos que en este momento ofrecen cuentas sin comisiones para sus clientes, aunque pueden aparecer más con ofertas puntuales en determinados momentos del año.