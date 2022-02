Las Islas Canarias tienen una larga lista de alimentos típicos, sabores que harán realidad todos nuestros sueños gastronómicos. Más allá del plátano, el gran buque insignia de este lugar de España con denominación de origen, se esconden otros manjares que no podemos dejar de probar. Si has estado en las Islas y quieres recordar algunos sabores característicos, toma nota de la lista de alimentos más típicos para poder degustar Canarias en estado puro. Estos son los alimentos que in situ o desde cualquier parte de España podemos degustar imaginándonos que estamos en las Islas Canarias.

Los plátanos

La platanera forma parte del paisaje más auténtico de la Islas Canarias. El clima de este lugar de España hace que se haya instalado, convirtiendo a las islas en uno de los primeros productores de esta fruta. Cada año toneladas de plátanos de Canarias ponen rumbo al continente, se han ganado a pulso ser una de las frutas más codiciadas de nuestro país.

Islacao

Si has estado en las Islas Canarias seguro que lo has probado. Este cacao en polvo típico de la zona es una delicia. El islacao con gofio es la máxima expresión de estas islas. La marca de este alimento característico lleva más de un siglo sirviendo esta deliciosa mezcla a los canarios. Si te gusta el dulce debes probarlo, es un desayuno o merienda de esos que difícilmente se olvida.

Ron Miel

Una de las bebidas más típicas de las Islas Canarias basada en la caña de azúcar, uno de los alimentos que se producen en este lugar. El ron basado en este elemento, con un toque de miel aromatizado con limón, es una bebida que no podemos dejar de probar una y otra vez durante unas vacaciones en estas islas paradisíacas.

Quesos

Los quesos típicos de las Islas Canarias son el Majorero, Palmero o Flor de Guía, con un buen vino tinto podemos disfrutarlos siempre que nos apetezca. Los podemos encontrar en las tiendas especializadas o en algunos supermercados o mercados de confianza. Merece la pena dejarse deleitar por los sabores de este lugar.

Miel de Palma

Esta especie de sirope se obtiene del cogollo de la palmera o la palma canaria. Es un buen básico que podemos usar para gran parte de las elaboraciones dulces que preparamos. En especial en la isla de la Gomera se puede utilizar para acompañar carnes y pescados, una gastronomía autóctona que debemos probar o intentar imitar desde casa.