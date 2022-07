Vinagre: descubre todos sus usos en cosmética

Siempre hemos buscado el toque único e inconfundible del vinagre para condimentar numerosos platos, especialmente cuando se trata del vinagre balsámico de Módena, considerado uno de los mejores vinagres. Sin embargo, el vinagre también se puede utilizar de muchas otras formas. No sólo en la cocina, el vinagre también puede invadir la industria cosmética , ya que sus usos son realmente alucinantes en el cabello, la piel y el rostro. ¿No lo crees? Descúbrelo a continuación y seguro que te va a sorprender.

Usos del vinagre en cosmética

El vinagre del que os queremos hablar es el vinagre de manzana, un ingrediente que no sólo se disfruta como un perfecto condimento para la comida, sino que puede ser mucho más que eso. De hecho, sabemos como el vinagre de sidra de manzana es excelente para la limpieza de la casa o es adecuado para otras tareas del hogar como limpiar la lavadora de la cal, etc. El vinagre de sidra de manzana también es un aliado importante para tu jardín, pero si quieres saber qué puede hacer por tu belleza entonces definitivamente necesitas saber cuáles son sus usos en cosmética. No todos saben que el vinagre de sidra de manzana se puede usar para el cuidado de la cara, el cabello y la piel.

Los usos del vinagre para el cuidado del cabello

A partir del cabello, se puede utilizar el vinagre para darle suavidad y brillo. Simplemente vierte una mezcla de vinagre y agua en tu cabello , sin enjuagar. Pero además de esta función, el vinagre de sidra de manzana también es capaz de contrarrestar la caída del cabello favoreciendo su fortalecimiento. De hecho, todo esto es posible gracias a la presencia de los minerales que contiene, como el fósforo, el hierro, el magnesio, el potasio y el calcio.

Los usos del vinagre para el cuidado del rostro

El vinagre de sidra de manzana aplicado en la cara puede hacer maravillas cuando se trata de acné. Prepara una solución a base de agua y vinagre (debe ser sólo una sexta parte del agua presente) y aplícala dos veces por semana, pero cuidando las cantidades (¡no te excedas!). Para la aplicación, toca esta solución con los dedos o con un hisopo de algodón. Tú eliges si realizar este proceso por la mañana o por la tarde.

Con vinagre también puedes deshacerte de las manchas de la piel y para ello, simplemente mezcla vinagre y jugo de cebolla a partes iguales. También puedes intentar agregar 2-3 gotas de aceite esencial de lavanda o limón. Luego mezcla todos los ingredientes y aplica la mezcla sobre la mancha, nuevamente con un hisopo de algodón. Finalmente deja actuar durante 10-15 minutos y enjuaga todo con agua tibia.

Por último, con vinagre puedes hacer un tónico diluyendo dos partes de agua y una de vinagre. Mezcla todo junto y luego sumerge una bola de algodón en ella para acariciar la piel nuevamente . Verás que a la larga esta aplicación te permitirá tener una piel tersa y seductora, al mismo tiempo que contrarresta el envejecimiento reduciendo las arrugas.

Finalmente, el vinagre de sidra de manzana también se puede usar para hacer un desodorante. No es casualidad que sea un antibacteriano natural, capaz de equilibrar los niveles de pH de la piel. También consigue controlar la producción de sudor y actúa como antitranspirante. Por todas estas razones, no puedes prescindir de un desodorante natural a base de vinagre.