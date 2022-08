El truco de verano para disimular la celulitis de las piernas

No es cuestión de ser delgado o gordo, hombre o mujer: la celulitis es algo que puede sufrir a cualquiera y cuando se presenta es difícil quitarla y también de «lucirla» ya que estando en plena época estival, si llevas faldas, vestidos o shorts seguramente se te verá. Sin embargo, no tienes porqué tener complejos, aunque en el caso de que no desees que se vea tenemos un truco de verano para disimular la celulitis de las piernas y que seguro querrás poner en práctica.

Disimular celulitis de las piernas

Son muchas las condiciones que de alguna manera pueden favorecer la aparición de la celulitis y más, en las piernas: el uso de la píldora anticonceptiva en la mujer, el sedentarismo o los desequilibrios hormonales, sin distinción de género.

Incluso el deporte, sin embargo, llevado al extremo, puede favorecer su aparición. Pero digamos que las principales causas son la mala circulación y la retención de líquidos. Pero no pensemos ahora en las causas y tratemos de entender cómo disimular la celulitis, porque si es fácil en invierno, ¿cómo podemos hacerlo en verano? Este es el truco que te salvará.

La celulitis puede entenderse como una condición que se presenta en un área particular del cuerpo, especialmente en el área pélvica y abdominal, pero también en los muslos, glúteos y caderas, en forma de micro depresiones de la piel, que a veces se asocian con nódulos del tejido graso subcutáneo.

Para prevenir el problema y evitar que aparezca la celulitis, lo mejor sería practicar actividad física de forma regular, seguir una dieta correcta y evitar el consumo de bebidas azucaradas o alcohólicas. Sin embargo, no siempre somos capaces de respetar estos compromisos y es precisamente en estos casos cuando es necesario recurrir a trucos para disimular la celulitis, como los que paso a continuación a enumerar.

Lo primero que puedes hacer es apuntar a un bronceado . No sé si te has dado cuenta, pero con las piernas bronceadas la celulitis se nota mucho menos. Así que si quieres disimularla en verano sólo tienes que tomar el sol. No está mal, ¿verdad? Pero si no eres una lagartija y no te gusta exponerte demasiado a los rayos UV, siempre puedes utilizar un spray de color del mismo tono que tu piel e incluso en este caso la celulitis será menos evidente. Último consejo: usa tacones . Estos zapatos además de estilizar la figura dará la ilusión de una piel tersa y perfecta.