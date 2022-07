Ya no tienes excusas. Ya estamos en pleno verano y es posible que finalmente no llegaras a cumplir tu objetivo de la «operación bikini» para perder peso. Por eso quizás hayas tirado la toalla, hasta el punto de que has decidido desistir de la idea de que afrontarás la temporada estival con vestidos oversize para disimular los kilos de más. Nada más lejos de la realidad, porque con esta sencilla solución para perder peso podrías reevaluar todo y volver a encontrar la positividad. Descubre a continuación, el truco para adelgazar en poco tiempo al que quizás nunca le hayas prestado atención.

El truco para adelgazar en poco tiempo

Perder peso es una lucha continua para algunos de nosotros, porque a pesar de los innumerables esfuerzos, a veces los resultados tardan en llegar. O de hecho, es posible que notes que nunca llegan. Es por esto que muchas personas terminan desistiendo cuando ven que el ejercicio y la dieta no conducen al resultado deseado. Pero afortunadamente no debes desesperarte nunca. Existe un truco que posiblemente te ayude y en el que quizás ni habías pensado pero que puede que sea la clave para que adelgazar sea algo factible para ti y que además, lo puedas hacer en poco tiempo.

Un truco que en realidad, ha sido recomendado por una nutricionista llamada Lisa R. Young, quien dice que la mejor solución para perder peso en poco tiempo es controlar las porciones ingeridas. Evidentemente, cuanto más grandes son las porciones, más calorías se absorben, por eso es bueno medir las cantidades, privilegiando alimentos saludables y poco procesados.

Además de provocar el aumento de peso, los alimentos procesados ​​pueden provocar diversos problemas , como un sistema inmunitario débil o un mayor riesgo de contraer enfermedades crónicas. Además, cantidades excesivas de alimentos con niveles altos de azúcar en la sangre pueden provocar una reacción de carbohidratos e insulina, según un estudio. Una condición desfavorable para el metabolismo y un factor adicional que contribuye al aumento de peso.

Finalmente, además de controlar cuidadosamente las porciones y comer alimentos saludables, la nutricionista sugiere agregar suficientes frutas y verduras a la comida. Así tendrás un plato lleno y al mismo tiempo te mantendrás en forma.

En definitiva, no es más que el «viejo» truco de medir o pesar las cantidades ingeridas, aunque sabiendo previamente qué cantidad de calorías puedes ingerir al día, será necesario consultar primero con el nutricionista.