Blazer oversize : Cómo llevar y combinar para evitar errores

Las modas cambian y, de vez en cuando, acaban volviendo. Quien quiera seguirles el ritmo tendrá que ponerse a trabajar. Además del evidente esfuerzo que hay que hacer en materia de información, teniendo en cuenta que las tendencias cambian con mucha rapidez y sin demasiados avisos, las modas necesitan una formación e información constante, que nos permita lograr siempre los mejores looks y si tenemos qué pensar una prenda que sigue arrasando actualmente, esa es sin lugar a dudas, el blazer oversize aunque a veces cueste saber cómo llevarlo o cómo combinarlo.

Blazer oversize : Cómo llevar y combinar

El blazer oversize es una de las más grandes tendencias de la temporada. Una americana que se caracteriza por tener un corte amplio inspirado por los blazers masculinos y los que se llevaban en los años 90 que aunque es del deseo de las principales influencers, y de todas las mujeres que siguen la moda, puede que sea algo complicado saber cómo combinarlo de forma correcta.

De hecho, no es obvio que te sientas inmediatamente cómodo con todas las tendencias, de modo que algunas pueden parecernos más adecuadas, otras en cambio meno. No te preocupes: a veces es cuestión de costumbre. El consejo es empezar a probar, intentar personalizar la tendencia a nuestra manera. Y si no es lo tuyo, intenta siempre no forzarte. Lo creas o no, si te ves incómoda con tu estilismo, será obvio en el exterior.

Combina bien tu blazer oversize

Objetivamente, entonces, lo que hay que decir es que hay modas que son más difíciles que otras. Este es el caso del blazer oversize que vuelve a estar de moda pero llevarlo de forma inapropiada nos hará parecer niñas pequeñas que han robado una prenda más grande que ellas del armario de su madre o de su padre, creando entonces un efecto horrible y más si somos un poco bajitas.

Entonces ¿Cómo llevar este tipo de blazer de manera acertada? Te ofrecemos dos estrategias diferentes:

Crop top y tacones negros: esta versión es más adecuada para ambientes formales, ideal para las noches de verano. Combina un crop top, negro si quieres ir elegante, quizás con tirantes-joya. Elige tacones negros si quieres un total black, o de color si quieres darle un toque extra. El color no debe ser excesivo: recomendamos esta alternativa solo si la americana es de un color llamativo o estampada dado que combinará perfectamente con tu look de ropa negro.

Camisetas y deportivas: esta segunda versión es en cambio más informal, ideal para la oficina, un paseo por el centro. ¡Estarás elegante, sin dejar de lado la comodidad! Perfecto si eliges llevar un blaze de tono neutro, blanco o negro.