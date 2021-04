Estos son los 3 tipos de blazer que necesitas en primavera

Cada época del año tiene su prenda estrella, y esa también depende de la temporada en la que estamos porque, ciertamente ¡cada año se lleva un estilo distinto! Así que es comprensible que todavía no estés al día de cuál es el ítem estrella para triunfar esta primavera. Uno de ellos es el blazer.

Si bien es cierto que las blazers no son para nada algo nuevo -pues hace muchos años que las mujeres nos hicimos con el control de esta pieza tan favorecedora-, como decíamos, las tendencias cambian cada año, y si no quieres que parezca que has rescatado una blazer demasiado antigua de algún rincón olvidado ¡te conviene saber cuáles son las claves de estilo que marcan los colores y talles de las blazers que más se llevan!

¿Te interesa saber cómo se llevarán las blazers esta primavera?

Las cropped blazers consiguen enamorar



Esta tendencia es la viva imagen de la increíble evolución que puede hacer una pieza básica o formal, hacia una prenda totalmente moderna y actualizada, conservando igualmente ese carácter tan propio pero que, gracias a una pequeña modificación en su silueta, ¡consigue un efecto completamente distinto!

Y no debes dejarte acobardar si crees que será una pieza difícil de combinar porque lo cierto es que podrás usarla de una forma similar a la que estilizarías una torera, tanto en situaciones cotidianas ¡como en una cena en la que quieras llevar un look un poco más chic!

Estiliza, tiene un punto elegante y si la usas con un top ajustado y un pantalón de tiro alto (tanto si es de pinzas como si es en clave denim) ¡ten por seguro que vas a triunfar!

La tendencia oversize todavía sigue en pie

Además de ser muy favorecedoras para las chicas altas y con la espalda pequeña, esta prenda tan cómoda seguro que te aportará un plus de seguridad en ti misma ¡sobre todo si te gustan los looks más unisex o tirando a masculinos!

Puedes usarla como complemento para un pantalón de traje similar que cree el efecto conjunto, sola, para darle un toque distinto a un outfit más informal o conjuntada con otras prendas de arriba para crear el efecto layering que está tan en tendencia.

Encuentra un equilibrio con el resto del look con prendas más ajustadas, ceñidas al cuerpo o que marquen la cintura ¡y atrévete a descubrir la libertad de movimientos -y el estilazo- que una americana oversize puede aportarte!

En los colores de la temporada o con los estampados de moda

Aunque relaciones las americanas con colores serios como el blanco, el gris, el negro o incluso el azul marino, esta temporada toca salirse de lo establecido con colores neón y tonalidades pastel: el verde menta, el lavanda, el naranja y el rosa lideran las tendencias para esta primavera y también para el blazer.

Si no te atreves a apostar por un look tan llamativo, puedes probar con una americana de rallas verticales o de tweed, también muy en tendencia y con un estilo distinto que logrará diferenciarte del resto.