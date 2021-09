Tener una piel hermosa y sin imperfecciones es un trabajo de tiempo completo. Y a menudo, a pesar del esfuerzo, es posible que debas luchar contra las erupciones y el acné . ¿Alguna vez has oído hablar de la luz roja? Este es un tratamiento ahora de moda ya que pertenece a las técnicas de belleza en la que se utiliza la luz LED que parece ser la panacea para tratar problemas como los mencionados. Veamos con más detalle qué es exactamente la terapia de luz roja y cómo funciona.

Qué es la terapia de luz roja y cómo funciona

El tratamiento de la luz roja es una técnica de belleza que utiliza luz roja de onda corta para ayudar a estimular las células de la piel a responder mejor al daño e incluso a rejuvenecerse. Debemos advertir que este tipo de luz no es el mismo que los rayos ultravioleta del sol, por lo que no hay riesgo de cáncer de piel.

Un tipo de terapia que parece haberse convertido en tendencia en los últimos tiempos dado que tiene varios beneficios comprobados y se usa con mayor frecuencia para tratar los signos del envejecimiento de la piel, como las arrugas, el crecimiento del cabello y el acné , y más. Su funcionamiento es el siguiente: cuando las células de nuestro cuerpo se ven afectadas por las longitudes de onda de la luz roja, se producen una serie de efectos regenerativos que conducen a los resultados que se acaban de enumerar.

Puedes realizar el tratamiento en consultorios de medicina dermatológica y estética, pero también a domicilio. De hecho, existen dispositivos portátiles para uso doméstico que podemos comprar en tiendas como Amazon. Sin embargo, el consejo es confiar en un profesional dado que será él o ella quien sepa qué cantidad de sesiones vamos a necesitar y cómo utilizar correctamente el dispositivo para obtener los resultados deseados en poco tiempo. Hacer en casa y sin experiencia este tipo de técnicas puede ser una pérdida de tiempo y también, de dinero.

¿Qué riesgos conlleva si aplico esta técnica en casa?

Y es que además, si optas por comprarte un dispositivo de luz roja también puede que caigas en varios riesgos. En primer lugar, todavía no está claro cuántos rayos realmente necesita absorber para ver los resultados; los investigadores aún no han establecido la dosis óptima. Al decidir cuánto, es mejor pecar de cauteloso y consultar a un dermatólogo certificado antes de probar la terapia de luz roja de forma particular. Además, una exposición excesiva o un equipo defectuoso pueden dañar el tejido de la piel y causar quemaduras y ampollas.