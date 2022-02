Con la llegada de los 50 años el metabolismo comienza a ralentizarse, así que veamos cómo es posible adelgazar. Una cosa exigente pero ciertamente no imposible.

Bajar de peso a los 50

Bajar de peso a los 50 años es difícil pero no imposible. Un consejo común es comer menos carne y no entrenar. Pero nada podría estar más equivocado. De esta forma, las personas comenzarían a eliminar grupos de nutrientes esenciales para el organismo, y todo ello sin consultar previamente a un profesional. Lidiar con la edad de 50 años puede ser bastante desafiante dados los cambios hormonales y la menopausia, pero no deberías hacerlo más difícil poniendo en riesgo tu salud.

Después de los 50, muchas personas luchan por mantener un peso saludable porque el proceso de envejecimiento hace que sea difícil perder el exceso de grasa corporal. Debido a un estilo de vida sedentario, cambios metabólicos y malas dietas, se puede lograr el efecto contrario y, por lo tanto, aumentar de peso.

El IMC una vez cumples los 50

Después de los 50 años, conocer el índice de masa corporal (IMC) puede no ser un método ideal para determinar si tienes sobrepeso o no. Los médicos recomiendan mantener un IMC entre 25 y 27 para evitar el adelgazamiento de los huesos. Por lo tanto, es importante realizar un seguimiento de tu peso corporal para evitar un aumento de peso excesivo. La circunferencia de la cintura también es un denominador importante de la salud, tanto para hombres como para mujeres. De hecho, pasada la mediana edad, la grasa se acumula principalmente en el vientre y un exceso de grasa abdominal puede dar lugar a enfermedades como la diabetes.

La actividad física a los 50

Además de hacer un seguimiento de tu peso, la actividad física también es importante . Se recomienda actividad física regular y enfocada en la fuerza todos los días y a los 50 es importante para prevenir la sarcopenia, o pérdida de masa muscular. Una de las mejores cosas que puedes hacer si no tienes tiempo para ir al gimnasio es caminar todos los días al menos media hora o 45 minutos. Subir las escaleras en lugar de coger el ascensor y realizar tablas de ejercicios que sean sencillas y que puedes hacer en casa.

La comida a los 50

Finalmente, lo que se ingiere es importante. Obviamente, las necesidades nutricionales cambian con la edad. Es mejor preferir comidas ricas en proteínas y alimentos integrales para mantenerte lleno por más tiempo y prevenir problemas musculares relacionados con la edad. En consecuencia, es mejor reducir los alimentos ricos en carbohidratos y azúcares.