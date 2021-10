Desde que hace unos meses Emma Stone apareció con cabello bicolor interpretando a la nueva Cruella De Vil en la película Cruella, la tendencia del pelo bicolor o pelo «skunk» (del inglés mofeta) se ha convertido en un éxito en las redes sociales. Veamos entonces cómo es este tipo de cabello y cómo podemos llevarlo para que nosotras también luzcamos este otoño invierno, a la última.

Pelo bicolor la tendencia de cabello de los 90 que arrasa en redes sociales

El cabello de dos tonos se ha convertido en un verdadero éxito incluso entre las estrellas. Después de la tendencia del cabello corto con una capa inferior, algo marcado por el corte tazón o bowl cut , donde el color pop y vivo se escondía en la parte subyacente del cabello, en este otoño-invierno 2021 otra de las tendencias de cabello es la de combinar los tonos claros y brillantes del rubio con los más oscuros y profundos del marrón.

Si no las has probado este verano por miedo a estropearlo con el sol y la sal, el otoño es la época ideal para cambiar tu look con un pelo bicolor. La tendencia se llama pelo de mofeta porque el contraste de color recuerda al pelaje de la mofeta. No se puede negar el atractivo de los 90, cuando Geri Halliwell de las Spice Girls y Gwen Stefani usaban cabello de dos tonos. Stefani de hecho no ha perdido el tiempo y recientemente volvía al look de dos tonos, al igual que otras estrellas como Dua Lipa y Billie Eilish.

Cómo conseguir el pelo bicolor

Para recrear la tendencia es necesario decolorar una parte del cabello para obtener un efecto de contraste con la parte restante del cabello. Por ejemplo, se puede crear una subdivisión geométrica: aquellas con una partición central, por ejemplo, pueden colorear cada lado con un tono diferente. Hay quienes prefieren crear el contraste decolorando el flequillo que enmarca el rostro, para dejar el resto del cabello de un tono más oscuro.

Cómo se lleva el pelo bicolor

Entre los contrastes más populares están el claro-oscuro , con una parte de cabello castaño oscuro o negro y la otra rubia platino, pero también puedes jugar con los colores creando contrastes más vivos, como el negro con verde o el rubio con fucsia. No hay reglas precisas excepto el hecho de hacer protagonistas a dos colores. En este caso, la tendencia no depende tanto de la forma y los rasgos del rostro, sino de la personalidad: se trata de una tendencia bastante llamativa y excéntrica. El consejo para conseguir un buen tono en ambos lados y además un buen contraste, es contactar a un estilista experto en color para el cabello para crear subdivisiones precisas e impecables y no arruinar el cabello con la decoloración.