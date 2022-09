Peines Gua Sha: la tendencia «beauty» que arrasa en redes sociales

¿Tienes el pelo largo ? Entonces no puedes no haber oído hablar de los peines Gua Sha . Son una tendencia reciente de TikTok, pero este producto no es nada nuevo para 2022. Gua Sha es una práctica de medicina oriental con una historia centenaria asociada con beneficios que muchas personas hoy en día encuentran atractivos. Entonces, ¿el uso de un peine Gua Sha en el cuero cabelludo puede tener un impacto positivo en el crecimiento del cabello? Lo analizamos a continuación y te contamos más sobre esta tendencia que arrasa actualmente en redes sociales.

Qué son los peines Gua Sha

Gua Sha es una técnica de medicina de Asia oriental en la que se utiliza un instrumento para mover lo que se conoce como estasis sanguínea o estancamiento de la sangre en el cuerpo, mejorando la circulación en los tejidos. La estasis es bastante común y todo, desde la falta de ejercicio hasta el frío, puede desencadenarla. Históricamente, Gua Sha se usaba con mayor frecuencia en el cuello y la espalda para ayudar a tratar problemas como la congestión o los resfriados, mientras que Gua Sha en la cara y el cuero cabelludo son usos más modernos.

En el rostro, sabemos que pasar una piedra de jade suele tener efectos beneficiosos para eliminar la flacidez y también suavizar arrugas, además de servirnos también para afinar los poros y que en definitiva la piel se vea resplandeciente y con mejor textura.

Las piedras de jade para el rostro son ya de sobras conocidas, pero puede que no conozcas tan bien los peines Gua Sha o peines de jade de los que muchas influencers de belleza hablan en redes sociales como TikTok.

En el cuero cabelludo estimula el flujo sanguíneo, promoviendo folículos pilosos más saludables y haciendo que el cabello sea más grueso y brillante. ¿Hay algún modelo especial para comprar? En realidad no. Es solo una cuestión de preferencia personal. Pero para hacer que sea más efectivo, necesitarás aplicar algo de aceite para el cabello y con ello crear una superficie lisa sobre la que deslizar la herramienta.

Cómo utilizar Gua Sha para el pelo

Como se mencionó, debes comenzar aplicando un aceite a lo largo de las raíces y frotarlo suavemente en la piel con las manos. Comenzando desde el centro de la parte superior de la cabeza, sostén la herramienta en un ángulo de 25 grados con respecto a la cabeza y frótala hacia las orejas con una ligera presión. Repite, girando alrededor del cuero cabelludo hasta cubrir toda la cabeza, luego repite de tres a cinco veces.