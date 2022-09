Tras las vacaciones de verano, quien más quien menos habrá cogido algún que otro kilo de más, pero suele ser bastante generalizada la preocupación que existe cuando notamos esos kilos acumulados en la zona del abdomen y la barriga. Una acumulación de grasa en esta zona del cuerpo sin embargo se puede eliminar comiendo sano, (especialmente frutas y verduras y alimentos en los que se le de prioridad a la fibra), haciendo ejercicio pero también con un método que seguro que te va a sorprenderte pero que te prometemos que funciona. Descubre a continuación, el método japonés para quitarte la grasa de la barriga sólo respirando.

Elimina la grasa de la barriga respirando

Adelgazar respirando profundamente: esta es la promesa del método japonés de respiración que se conoce como «Long Breath Diet», una técnica que ha sido popularizada por el actor japonés Miki Ryosuke quien asegura que le ha servido para perder 13 kilos en poco tiempo. Pero tiene límites y contraindicaciones.

Este es un método que se presenta como algo revolucionario que promete transformar tu físico y hacerte perder peso.

La principal característica es que se basa en la respiración, por lo que es ideal para aquellos a los que no les gusta esforzarse demasiado.

El actor japonés Miki Ryosuke descubrió por accidente este método que ayuda a perder peso mientras buscaba una forma de aliviar el dolor de espalda. Después de experimentarlo, notó que su cuerpo estaba más esculpido y más delgado .

De hecho, gracias a este ejercicio de respiración, el actor asegura haber perdido 13 kilos y 12 cm de cintura en tan solo 6 semanas .

Cómo es la técnica de respiración para perder peso

Esta es una técnica de respiración originaria de Japón y consiste en saber dominar la respiración .

Varios estudios han destacado los beneficios de la respiración para promover la pérdida de peso. Este es el caso de un estudio publicado por la Biblioteca Nacional de Medicina en 2010, realizado en personas que padecen obesidad. Los científicos les pidieron que realizaran ejercicios de respiración como el que ahora o explicamos así que conozcamos de una vez el método que inventó Miki Ryosuke:

Para realizar este ejercicio de respiración, ponte de pie y coloca un pie delante del otro .

Pon todo tu peso sobre el pie trasero. Luego inhala durante 3 segundos.

Durante esta inhalación, los brazos deben levantarse y colocarse por encima de la cabeza.

Luego exhala durante 7 segundos , contrayendo los músculos del estómago y dejando caer los brazos.

Esta es una técnica que además de servirte para perder peso, es también usada en clases de yoga y pilates así como para meditar. Al aprender a controlar tu respiración puedes mejorar tu capacidad pulmonar y conectar y estar más presente en el aquí y en el ahora.

Limitaciones y contraindicaciones

A pesar de ser un método que parece funcionar, no es una técnica milagrosa: tiene limitaciones y contraindicaciones dado que no es adecuada para todos. No se recomienda para personas que tienen problemas cardíacos y respiratorios , especialmente asmáticos. Si la padeces, debes consultar a tu médico antes de practicarla.