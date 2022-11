El método definitivo para adelgazar sin perder masa muscular

Al momento de decidir perder peso, no todos saben qué hacer para obtener los resultados tan esperados y deseados. Si lo que quieres reducir es solo el peso y no la masa muscular , hay algunas precauciones que debes poner en práctica para lograr el objetivo que te has propuesto. De hecho existe un método definitivo que os vamos a explicar con detalle a continuación ya que resulta de lo más efectivo.

El método para adelgazar sin perder masa muscular

El déficit calórico conduce a la reducción de la masa muscular pero es necesario para perder grasa, ya que no se puede perder peso si se consumen más calorías de las que se queman. ¿Qué se debe hacer entonces? En primer lugar, hay que mantenerse alejado de las dietas bajas en calorías. El requerimiento calórico es la cantidad de calorías que debe consumir diariamente para mantener tu peso. Así, lo que tenemos que hacer es calcular la cantidad de calorías que se queman todos los días, y luego multiplicarlo por 0,75 para establecer la cantidad de calorías que se deben consumir diariamente para perder peso lentamente.

Según Bill Campbell, director del Laboratorio de Mejoramiento Físico y Rendimiento de la Universidad del Sur de Florida, perder peso lentamente ayuda a disminuir la cantidad de masa no grasa que se perderá . El tipo de entrenamiento que decidas hacer también juega un papel fundamental. Es bien sabido que la fuerza suele elegirse para construir músculo. Muchos estudios muestran que el entrenamiento de resistencia es efectivo para reducir la disminución de la masa muscular durante el déficit de calorías.

Apuesta por un entrenamiento de resistencia

Según Campbell, el entrenamiento de resistencia debe hacerse para todo el cuerpo tres veces por semana. Luego se debe hacer uno de fuerza cinco o seis días a la semana, dividiendo el programa entre días dedicados a la parte inferior y días a la parte superior del cuerpo. También es importante no recortar las calorías que provienen de las proteínas , ya que cumplen la función de estímulo nutricional para el mantenimiento de los músculos. Además, tienen un alto poder saciante que dura mucho tiempo.

Los hidratos de carbono también son esenciales, si su contenido en la dieta es bajo no te ayudará a perder peso y puede interferir en el crecimiento o mantenimiento de los músculos. Dependiendo de la proteínas que coma, necesitará comer el doble del peso de los carbohidratos.

El entrenamiento de alta intensidad para quemar calorías también es excelente, esto involucra más fibras musculares tipo 2 que tipo 1, lo que dificulta la pérdida de masa muscular. Es fundamental dar la importancia adecuada a la recuperación , la más importante está representada por el sueño . Cuando duermes poco la hormona cortisol aumenta, los niveles altos pueden prevenir la pérdida de peso y promover la degradación muscular.