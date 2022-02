Si tuviéramos que mencionar un alimento que seguro tienes en tu nevera prácticamente todo el año, ese es el tomate. En verano lo solemos añadir a todo tipo de ensaladas, pero no olvidemos que también nos sirve para hacer su famosa ( y rica) salsa y como no, lo podemos añadir a prácticamente cualquier receta o para untar en el pan, pero que no se nos olvide que gracias a sus propiedades, el tomate es realmente beneficioso para nuestra piel, de modo que vamos a explicaros cómo hacer una mascarilla de tomate que te permitirá lucir un rostro perfecto.

Mascarilla de tomate para el rostro

Con su color vivo y su sabor fresco y sabroso aunque bajo en calorías, el tomate es esencial en nuestra cocina, pero además, los tomates son ricos en antioxidantes con una sustancia llamada licopeno , que también es una panacea para la piel y el cabello.

Pocas personas saben, sin embargo, que también es posible utilizar la pulpa de esta fruta para hacer perfectas mascarillas faciales completamente naturales .

Cómo hacer la mascarilla de tomate casera

Para crear una mascarilla facial completamente natural y con un alto poder hidratante, es necesario preparar todos los ingredientes que se pueden encontrar fácilmente en casa ya que no solo se requiere un tomate maduro, sino que además será necesario , una cucharada de miel y un poco de leche, a poder ser fresca.

Como primer paso es necesario limpiar el tomate, quitando la piel externa y las semillas presentes en el interior. Posteriormente, por tanto, se puede proceder triturando la pulpa con los dientes de un tenedor.

A esta papilla se le añadirá la miel y la leche, mezclando hasta que la mezcla quede lo más homogénea posible.

La mascarilla está lista: para aprovechar todas sus características se recomienda extenderla sobre el rostro limpio con movimientos circulares, que simulen un masaje para mejorar la circulación capilar. Tienes que mantener la mezcla durante unos veinte minutos. Pasado este tiempo es posible retirar la mascarilla enjuagando suavemente con un poco de agua tibia.

Finalmente, completa el tratamiento aplicando una crema hidratante.

La piel aparecerá inmediatamente más tonificada y relajada gracias a los antioxidantes que están presentes de forma natural en los tomates, que contrarrestan el envejecimiento. El tomate, que presume de vitaminas y sales minerales, también es útil para combatir las pieles grasas , contrarrestar la aparición de granitos y nutrir adecuadamente las pieles secas o apagadas.