El Hotel Faro, a Lopesan Collection Hotel regresó a la actividad, el pasado 1 de octubre, permitiendo que Lopesan Hotel Group vuelva a tener operativa la totalidad de su portafolio. La reapertura de este icono de Maspalomas ayudará a posicionar a Gran Canaria como un destino de máxima calidad, ofreciendo a sus huéspedes la posibilidad de disfrutar de la completa transformación del inmueble, llevada a cabo entre 2019 y 2020, y que supuso una inversión de casi 20 millones de euros.

La reforma integral del edificio favoreció que el Hotel Faro cambiara de concepto y se integrara en la nueva marca de la compañía: The Lopesan Collection Hotels, lo que posibilitó aumentar de categoría y abrir en marzo de 2020 con 5 estrellas. La pandemia de la COVID-19 lo precipitó todo y obligó el cierre del inmueble de forma inesperada, permaneciendo fuera de servicio durante los últimos 18 meses. Ahora, el nuevo Hotel Faro, a Lopesan Collection Hotel vuelve a la acción y está preparado para atraer a un tipo de turistas de perfil moderno, con inquietudes e interesado en disfrutar experiencias exclusivas durante sus vacaciones.

Esta remodelación del Hotel Faro, a Lopesan Collection Hotel, es la respuesta de Lopesan Hotel Group ante la necesidad de crear nuevos productos que promuevan la excelencia y ayuden a consolidar a Gran Canaria, en el concierto internacional, como un destino competitivo de máxima calidad.

Theodor Anton Staehli proviene de la ciudad suiza de Basilea y se ha convertido en el primer huésped de esta nueva etapa del Hotel Faro, a Lopesan Collection Hotel. Se trata de un cliente habitual, que elige siempre este hotel por su espectacular ubicación, en primera línea de playa y con unas inigualables vistas del Faro de Maspalomas. El año pasado, había reservado para conocer los entresijos de la renovación llevada a cabo, sin embargo, al permanecer aún cerrado, fue realojado en el Lopesan Villa del Conde Resort & Thalasso.

“La espera ha merecido la pena, estoy ansioso por poder descubrir y disfrutar de los nuevos servicios que ofrece el hotel”, destacó Staehli al ser recibido por el director del hotel, Yolando Sánchez y la subdirectora, Romina Mateos. “De momento, el lobby me ha dejado impresionado. ¡Es precioso! No veo el momento de subir y descubrir la nueva decoración de mi habitación, sentarme en la terraza y deleitarme con el sonido del océano”, puntualizó emocionado el primer cliente del Hotel Faro, a Lopesan Collection Hotel.

‘Hotel Faro, a Lopesan Collection Hotel’ y su ubicación exclusiva

La reconceptualización del hotel más septentrional de Gran Canaria se ha planteado para fortalecer la exclusiva ubicación del inmueble, a través de la apertura del complejo hacia el exterior y vincularlo con la playa, el Faro de Maspalomas, el Paseo Marítimo del Faro, la Reserva Natural Especial de las Dunas de Maspalomas y el océano Atlántico.

El proyecto expone una nueva forma de definir los diferentes espacios del hotel, respetando la valiosa arquitectura original del edificio. La modificación del aspecto actual de la fachada busca que la estructura sea permeable con su privilegiado entorno y se mimetice con el marco que le rodea, creando una postal en la que destaca la imponente figura del Faro de Maspalomas.

La apertura de este icónico inmueble, viene asociada a The Lopesan Collection Hotels, una nueva marca Premium que se incorpora al portfolio de la compañía junto con Lopesan Hotels & Resorts, Corallium by Lopesan Hotels, Kumara by Lopesan Hotels, Abora by Lopesan Hotels e IFA by Lopesan Hotels. De esta forma, el Hotel Faro, a Lopesan Collection Hotel se convierte en el primer elemento de este vanguardista concepto orientado a un perfil de viajero que valora la singularidad y desea hospedarse en un hotel único e irrepetible.

En el proyecto, se han respetado los estándares de sostenibilidad asociados a todos los productos de la compañía y se han tenido en cuenta los aspectos necesarios para cuidar el espectacular escenario natural en el que se encuentra el hotel, tanto en la fase de elaboración como durante su ejecución.

El océano Atlántico es protagonista

El cálido reflejo del sol sobre el agua y la suave brisa del océano serán protagonistas en el Hotel Faro, a Lopesan Collection Hotel. La reforma realizada, ha tratado de abrir las diferentes áreas comunes del edificio hacia el Atlántico, aportando sensación de amplitud y permitiendo que el hotel se integre de forma sencilla con la playa y el paseo que conecta El Faro con la Charca de Maspalomas.

Nada más entrar, los huéspedes encontrarán que el bar del lobby de recepción cuenta con una remozada terraza panorámica que se extiende por el nivel principal del hotel, ofreciendo unas vistas espectaculares que acompañarán las animadas tertulias de los clientes, mientras disfrutan de un refresco, un café o su combinado favorito.

Próximamente, el Hotel Faro, a Lopesan Collection Hotel estará en disposición de anunciar importantes novedades que reforzarán la propuesta culinaria y de ocio de la zona de Meloneras y el Faro de Maspalomas, añadiendo un plus a la propuesta Premium de Gran Canaria como destino turístico de referencia global.

La madera y el hierro entran en las habitaciones

La reestructuración del layout del hotel ha permitido aumentar el número de suites, ofreciendo la posibilidad de elegir entre 179 espaciosas y confortables habitaciones dobles, de las cuales 20 son junior suites y 6 han sido adaptadas para personas con movilidad reducida.

El diseño de las habitaciones constituye uno de los aspectos más elaborados del proyecto del Hotel Faro, a Lopesan Collection Hotel, mezclando los colores de manera audaz y combinando los diferentes elementos de las estancias con materiales naturales, como la madera, con detalles metálicos, que se fusionan con ricos estampados y los vibrantes textiles utilizados en las tapicerías de los muebles y alfombras.

Cada habitación cuenta con piezas únicas que se han creado de forma exclusiva para este hotel, como el lavamanos, integrado en la habitación, que se convierte en uno de los elementos icónicos de esta reconceptualización, al interactuar sutilmente con el resto de componentes de la cuidada decoración.

Por su parte, las zonas comunes ofrecen también una estética ecléctica, en la que se une la arquitectura propia de los años 70 con una decoración orgánica, que integra el hormigón con detalles naturales y vegetación. Esta amalgama de texturas aporta valor a la estructura y los diferentes espacios que conformaban el proyecto original.