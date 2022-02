Correr es una actividad física con innumerables beneficios : mejora las funciones del sistema respiratorio y cardiovascular, ayuda a perder peso, tonifica los músculos y te pone de buen humor (gracias a la liberación de endorfinas) al contrarrestar el estrés, pero también se dice que correr sirve para combatir y eliminar la celulitis, pero ¿es esto cierto del todo? Lo analizamos a continuación.

¿Correr te ayudará a eliminar la celulitis?

Puede decirse, sin riesgo a equivocación, que la mayoría de las personas (especialmente mujeres) que empiezan a seguir un programa de entrenamiento para correr deciden hacerlo para mejorar su aspecto físico y en concreto para contrarrestar uno de los problemas estéticos más detestables en las mujeres: la celulitis .

Entonces empiezas a correr, dos o tres veces por semana, para encontrar que después de unas semanas aguantas la respiración, te sientes mejor, también empiezas a perder peso y ves el perfil de los cuádriceps en las piernas, pero la celulitis sigue ahí y no ha desaparecido. De hecho, en el período inmediatamente posterior a la carrera incluso parece haber empeorado .

Correr es bueno, pero probablemente para combatir la celulitis no sea la mejor solución. El motivo según los médicos y expertos en fitness es que correr es una actividad física que tiende a detener bruscamente el movimiento, debido al impacto continuo de los pies con el suelo. Esto ayuda a empujar repetidamente la sangre contra las paredes de los vasos sanguíneos que se hinchan. Una de las consecuencias es el estancamiento de líquidos que lleva a la celulitis.

Duda resuelta entonces. Porque si pensabas que solo tú tenías el problema de la celulitis a pesar de horas y horas corriendo, no eres la única persona. Entonces ¿Quieres combatir la celulitis? Hay que actuar desde varios frentes y seguramente considerar que caminar a paso ligero puede dar mejores resultados que correr.

¿Caminar es más efectivo?

Caminar a un ritmo determinado, con una velocidad de unos 9/10 km por hora, puede ayudarte a tonificar los músculos de todo el cuerpo, favorecer la circulación sanguínea y por tanto también la oxigenación de los tejidos. La caminata no tiene ese impacto de los pies con el suelo que en cambio ocurre al correr, en consecuencia no tensiona los vasos sanguíneos y aspecto que no duele, en el post entrenamiento es difícil tener sorpresas desagradables.

¿Cuánto caminar? Lo ideal sería hacer esto tres veces por semana y caminar por lo menos de 40 a 60 minutos.

El estilo de vida también afecta

Tu estilo de vida también afecta mucho a la salud de tus piernas, pues la celulitis puede ser efecto de una alimentación incorrecta y desequilibrada , con el consumo de alimentos envasados ​​y lácteos se descontrola. Fumar también tiene un fuerte impacto en la celulitis porque daña los vasos sanguíneos y dificulta la circulación sanguínea adecuada.

¿Cuánta agua bebes tú?

Otra pregunta que debes hacerte es si bebes suficiente agua a lo largo del día, especialmente si has llevado el camino correcto del ejercicio físico planeado durante la semana. Hacer deporte implica una pérdida considerable de líquidos y, si no se reintroducen en el organismo, puede dar lugar a la retención de líquidos y por tanto a la formación de celulitis.